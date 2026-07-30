शेरशाह मकबरा की सुरक्षा को लेकर हुआ सिक्योरिटी ऑडिट
बी-सैप संभालेगी ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी बी-सैप करेगी सुरक्षा की जिम्मेदारी का निर्वहन सासाराम अनुमंडल के एसडीपीओ-1 बिप्लव कुमार ने बताया कि बि
सासाराम, नगर संवाददाता। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी के मकबरा की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में गुरुवार को पुलिस अधिकारियों की टीम ने परिसर का सिक्योरिटी ऑडिट किया। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (बी-सैप) को मकबरा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपने की प्रक्रिया के तहत यह अंकेक्षण किया गया।
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