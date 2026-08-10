Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कार सेवा: चप्पे-चप्पे पर अलर्ट रहा पुलिस-पीएसी बल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
Follow us on Google News
share

श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर रविवार को हुई कार सेवा के लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की। तीन सुपर जोन, छह जोन और 18 सेक्टर में विभक्त कर पुलिस बल तैनात किया गया। ड्रोन से निगरानी की गई और सभी को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत अनधिकृत गतिविधियों पर अंकुश रखा गया।

कार सेवा: चप्पे-चप्पे पर अलर्ट रहा पुलिस-पीएसी बल

श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर रविवार को कार सेवा कर पूजन करने की घोषणा को लेकर पुलिस प्रशासन ने जिले को तीन सुपर जोन, छह जोन व 18 सेक्टर में विभक्त कर सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता कर दी। चप्पे-चप्पे पर पुलिस पीएसी बल तैनात रहा। ड्रोन से निगरानी की गयी। सोशल मीडिया पर खुफिया तंत्र सक्रिय रहा। इस दौरान अधिकारी लगातार भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे। बताते चलें कि श्री चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने चार जुलाई को घोषणा की थी कि वह नौ अगस्त यानी रविवार को श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर कारसेवा कर पूजन करेंगे। इसके बाद हिन्दूवादी संगठन और संत-महंतों से समर्थन मिलने लगा। इसकी भनक लगते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया। सोशल मीडिया पर हिन्दूवादी संगठनों के श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर पहुंचने की आशंका के दृष्टिगत एसएसपी श्लोक कुमार ने तीन सुपर जोन, छह जोन और 18 सेक्टर में सुरक्षा व्यवस्था बांटते हुए चिन्हित स्थलों पर पुलिस व पीएसी बल तैनात कर दिया। सुबह से ही पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने केजेएस और शाही ईदगाह की ओर आने जाने वाले मार्ग पर पैदल भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था परखते हुए सभी को अलर्ट रहने और संदिग्धों की निगरानी करने के निर्देश दिये। पुलिस और पीएसी बल के जवान रविवार तड़के से ही अपने-अपने ड्यूटी प्वाइंट पर अलर्ट रहे。

ये भी पढ़ें:मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर अब 6 दिसंबर को कारसेवा का ऐलान, देश भर से जुटेंगे साधु-संत

सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात पुलिस बल

इस दौरान हाइवे वाले मार्ग पर हाइवे, गोविंद नगर, कोतवाली, फरह आदि थानों की पुलिस भी लगातार अलर्ट रही। खुफिया तंत्र संदिग्धों की निगरानी के साथ ही सोशल मीडियो पर लगातार निगरानी रखी। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की गयी। एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत, एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह, एसपी सुरक्षा राजकुमार अग्रवाल, एसपी यातायात राजेश कुमार तिवारी, एडीएम वित्त एवं राजस्व डा. पंकज कुमार वर्मा, नगर मजिस्ट्रेट अनुपम मिश्रा पुलिस बल के साथ पैदल भ्रमण करते रहे।

ये भी पढ़ें:मथुरा में कार सेवा को लेकर अलर्ट पर पुलिस, कोर्ट के हवाले से बोली-‘नई परंपरा की इजाजत नहीं’

एहतियातन नियुक्त पुलिस बल

एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि चार एएसपी, आठ सीओ, डेढ़ दर्जन इंस्पेक्टर, करीब पांच दर्जन उप निरीक्षक, तीन सैकड़ा पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, डेढ़ दर्जन पीएसी जवान तैनात रहे। दूसरी ओर श्रीकृष्ण जन्मस्थान की एक कंपनी सीआरपीएस, कमांडो, एक कंपनी पीएसी भी अलर्ट मोड पर रही। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की गयी।

उच्च न्यायालय के आदेश

वर्जन-

उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के तहत परिसर में अनाधिकृत गतिविधि या नई परंपरा की अनुमति नहीं दी जा सकती है। बाहर व स्थानी लोगों को सभी तरह से जानकारी व वार्ता करते हुए समझाकर वापस भेज दिया गया। किसी को हिरासत में नहीं लिया है। सभी संगठनों और संत-महंतों को न्यायालय के आदेशों से अवगत कराया है

।-राजीव कुमार सिंह, एसपी सिटी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर सुरक्षा व्यवस्था कैसे की गई?
पुलिस प्रशासन ने जिले को तीन सुपर जोन, छह जोन व 18 सेक्टर में विभक्त कर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की।
ये भी पढ़ें:मथुरा में कारसेवा स्थगित, हिंदूवादी नेत्री को पुलिस ने शाही ईदगाह से हटाया; चप्पे-चप्पे पर फोर्स
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mathura Latest News Mathura Mathura News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।