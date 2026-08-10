कार सेवा: चप्पे-चप्पे पर अलर्ट रहा पुलिस-पीएसी बल

श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर रविवार को कार सेवा कर पूजन करने की घोषणा को लेकर पुलिस प्रशासन ने जिले को तीन सुपर जोन, छह जोन व 18 सेक्टर में विभक्त कर सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता कर दी। चप्पे-चप्पे पर पुलिस पीएसी बल तैनात रहा। ड्रोन से निगरानी की गयी। सोशल मीडिया पर खुफिया तंत्र सक्रिय रहा। इस दौरान अधिकारी लगातार भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे। बताते चलें कि श्री चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने चार जुलाई को घोषणा की थी कि वह नौ अगस्त यानी रविवार को श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर कारसेवा कर पूजन करेंगे। इसके बाद हिन्दूवादी संगठन और संत-महंतों से समर्थन मिलने लगा। इसकी भनक लगते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया। सोशल मीडिया पर हिन्दूवादी संगठनों के श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर पहुंचने की आशंका के दृष्टिगत एसएसपी श्लोक कुमार ने तीन सुपर जोन, छह जोन और 18 सेक्टर में सुरक्षा व्यवस्था बांटते हुए चिन्हित स्थलों पर पुलिस व पीएसी बल तैनात कर दिया। सुबह से ही पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने केजेएस और शाही ईदगाह की ओर आने जाने वाले मार्ग पर पैदल भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था परखते हुए सभी को अलर्ट रहने और संदिग्धों की निगरानी करने के निर्देश दिये। पुलिस और पीएसी बल के जवान रविवार तड़के से ही अपने-अपने ड्यूटी प्वाइंट पर अलर्ट रहे。