कार सेवा: चप्पे-चप्पे पर अलर्ट रहा पुलिस-पीएसी बल
श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर रविवार को हुई कार सेवा के लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की। तीन सुपर जोन, छह जोन और 18 सेक्टर में विभक्त कर पुलिस बल तैनात किया गया। ड्रोन से निगरानी की गई और सभी को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत अनधिकृत गतिविधियों पर अंकुश रखा गया।
श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर रविवार को कार सेवा कर पूजन करने की घोषणा को लेकर पुलिस प्रशासन ने जिले को तीन सुपर जोन, छह जोन व 18 सेक्टर में विभक्त कर सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता कर दी। चप्पे-चप्पे पर पुलिस पीएसी बल तैनात रहा। ड्रोन से निगरानी की गयी। सोशल मीडिया पर खुफिया तंत्र सक्रिय रहा। इस दौरान अधिकारी लगातार भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे। बताते चलें कि श्री चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने चार जुलाई को घोषणा की थी कि वह नौ अगस्त यानी रविवार को श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर कारसेवा कर पूजन करेंगे। इसके बाद हिन्दूवादी संगठन और संत-महंतों से समर्थन मिलने लगा। इसकी भनक लगते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया। सोशल मीडिया पर हिन्दूवादी संगठनों के श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर पहुंचने की आशंका के दृष्टिगत एसएसपी श्लोक कुमार ने तीन सुपर जोन, छह जोन और 18 सेक्टर में सुरक्षा व्यवस्था बांटते हुए चिन्हित स्थलों पर पुलिस व पीएसी बल तैनात कर दिया। सुबह से ही पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने केजेएस और शाही ईदगाह की ओर आने जाने वाले मार्ग पर पैदल भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था परखते हुए सभी को अलर्ट रहने और संदिग्धों की निगरानी करने के निर्देश दिये। पुलिस और पीएसी बल के जवान रविवार तड़के से ही अपने-अपने ड्यूटी प्वाइंट पर अलर्ट रहे。
सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात पुलिस बल
इस दौरान हाइवे वाले मार्ग पर हाइवे, गोविंद नगर, कोतवाली, फरह आदि थानों की पुलिस भी लगातार अलर्ट रही। खुफिया तंत्र संदिग्धों की निगरानी के साथ ही सोशल मीडियो पर लगातार निगरानी रखी। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की गयी। एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत, एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह, एसपी सुरक्षा राजकुमार अग्रवाल, एसपी यातायात राजेश कुमार तिवारी, एडीएम वित्त एवं राजस्व डा. पंकज कुमार वर्मा, नगर मजिस्ट्रेट अनुपम मिश्रा पुलिस बल के साथ पैदल भ्रमण करते रहे।
एहतियातन नियुक्त पुलिस बल
एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि चार एएसपी, आठ सीओ, डेढ़ दर्जन इंस्पेक्टर, करीब पांच दर्जन उप निरीक्षक, तीन सैकड़ा पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, डेढ़ दर्जन पीएसी जवान तैनात रहे। दूसरी ओर श्रीकृष्ण जन्मस्थान की एक कंपनी सीआरपीएस, कमांडो, एक कंपनी पीएसी भी अलर्ट मोड पर रही। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की गयी।
उच्च न्यायालय के आदेश
वर्जन-
उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के तहत परिसर में अनाधिकृत गतिविधि या नई परंपरा की अनुमति नहीं दी जा सकती है। बाहर व स्थानी लोगों को सभी तरह से जानकारी व वार्ता करते हुए समझाकर वापस भेज दिया गया। किसी को हिरासत में नहीं लिया है। सभी संगठनों और संत-महंतों को न्यायालय के आदेशों से अवगत कराया है
।-राजीव कुमार सिंह, एसपी सिटी
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