अधिकारी व बल सेवा भाव को मानें मूलमंत्र : डीसी

देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने राजकीय श्रावणी मेला की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा और सफाई के लिए आवश्यक निर्देश दिए। मेला क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर निगरानी सुनिश्चित करने का आदेश दिया। नगर निगम को स्वच्छता मानकों का पालन करने का निर्देश दिया गया।

देवघर, प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला में देश-विदेश से आने वाले लाखों शिवभक्तों की सुरक्षा, सुगम जलार्पण और नागरिक सुविधाएं सुनिश्चित करने की दिशा में शनिवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया ने मेला क्षेत्र का सघन निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण यात्रा उन्होंने नेहरू पार्क, आईएमसीआर, बाबा मंदिर प्रांगण, शिवगंगा तथा इसके आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण कर धरातल पर पूर्ण की गई तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा भी मौजूद रहे। उपायुक्त विशेष रूप से इंटीग्रेटेड मेला कंट्रोल रूम पहुंचे। वहां उन्होंने भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा को लेकर संबंधित एजेंसी व अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया।

तकनीकी निर्देश डीसी ने संबंधित तकनीकी अधिकारियों एवं कार्यदायी एजेंसी को निर्देशित किया कि मेला क्षेत्र की निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का सटीक उपयोग सुनिश्चित करें। तकनीक के माध्यम से भीड़ के घनत्व, रूट लाइन की स्थिति और सुरक्षा मानकों की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग की जाए। ताकि किसी भी संभावित आपात स्थिति में त्वरित रिपॉन्स टाइम के साथ कार्रवाई की जा सके।

स्वच्छता अभियान श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य और पवित्र वातावरण को ध्यान में रखते हुए डीसी ने बाबा मंदिर और उसके आसपास के पूरे परिक्षेत्र में विशेष साफ-सफाई अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को स्पष्ट किया कि स्वच्छता मानकों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेला क्षेत्र को 24 घंटे स्वच्छ बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सफाई कर्मियों की रोटेशन आधारित प्रतिनियुक्ति और कचरा निस्तारण की त्वरित व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात उन्होंने कही।