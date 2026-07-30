लिपिकों ने मांगी कैशलेस चिकित्सा सुविधा
प्रयागराज में माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर शिक्षणेत्तर कर्मियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की मांग की। उन्होंने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा-सुरक्षा, अवकाश नकदीकरण और वेतनमान सुधारने की भी मांग की।
प्रयागराज, मुख्य संवाददाता। अशासकीय सहायता प्राप्त व स्ववित्त पोषित विद्यालयों के शिक्षकों की तरह शिक्षणेत्तर कर्मियों (लिपिक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों) को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की मांग को लेकर माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी एसोसिएशन ने गुरुवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मंडलायुक्त कार्यालय के माध्यम से भेजा।मंडल अध्यक्ष प्रदीप कुमार, मंत्री शिव मोहन सिंह और संघर्ष समिति के संयोजक अशोक कुमार ने आउटसोर्स पर्सन (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों) की सेवा-सुरक्षा सुरक्षित करने, सेवानिवृत्ति पर राजकीय कर्मचारियों की तरह अर्जित अवकाश का नकदीकरण करने, कनिष्ठ सहायक पद पर पदोन्नति होने पर उच्चीकृत ग्रेड पे देने, हाईस्कूल के लिपिक को इंटरमीडिएट के प्रधान लिपिक का वेतनमान देने आदि की मांग की।
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