रूस से हैदराबाद पहुंची स्पुतनिक वी की दूसरी खेप, कोरोना के नए स्ट्रेन पर भी होगी प्रभावी

रूस की बनाई कोरोना वैक्सीन स्पुनिक वी की दूसरी खेप भारत पहुंच गई है। रविवार को हैदराबाद में वैक्सीन का दूसरा जत्था उतारा गया। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि यह वैक्सीन जल्द ही बाजारों में मिलनी शुरू हो जाएगी। बता दें कि रूस की बनाई इस वैक्सीन की करीब डेढ़ से दो लाख खुराके भारत को मिल गई हैं। स्पूतनिक वी की डेढ़ खुराके पहले ही भारत को मिल चुकी हैं।

भारत में रूस के राजदूत निकोले कुदाशेव ने बताया, ''स्पूतनिक-वी वैक्सीन का दूसरा बैच हैदराबाद में लैंड हो गया है। रूस के विशेषज्ञों ने इस बात की घोषणा की है कि ये कोविड-19 के नए स्ट्रेन के लिए भी कारगर है।''

स्पुतनिक वी दुनिया के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान में योगदान देने वाला और भारत में इस्तेमाल होने वाला पहला विदेशी निर्मित टीका बन गया है। हैदराबाद में स्पुतनिक वी के साथ टीकाकरण शुक्रवार से शुरू हुआ और 1 मई, 2021 को भारत में वैक्सीन के पहले बैच का आगमन हुआ था जिसमें भारत को डेढ़ लाख खुराके प्राप्त हुई थीं।

राजदूत कुदाशेव ने कहा कि रूसी पक्ष द्वारा पिछले महीने दी गई जीवन-रक्षक मानवीय सहायता का उपयोग भारतीयों को बीमारी के परिणामों से उबरने में मदद करने के लिए सफलतापूर्वक किया जा रहा है।

Telangana: Second consignment of Sputnik V arrives in Hyderabad pic.twitter.com/eEWWhd85YK