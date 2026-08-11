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संस्कृत विवि:उपशास्त्री की दूसरी सूची से 14 तक नामांकन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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दरभंगा में संस्कृत विवि के उपशास्त्री प्रथम वर्ष (सत्र 2026-28) के लिए द्वितीय चक्र की मेधा सूची जारी हुई। चयनित छात्र 11 से 14 अगस्त तक अपने कॉलेज में नामांकन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। कुलपति के आदेश पर यह अधिसूचना जारी की गई है।

संस्कृत विवि:उपशास्त्री की दूसरी सूची से 14 तक नामांकन

दरभंगा। संस्कृत विवि में उपशास्त्री प्रथम वर्ष (सत्र 2026-28) में नामांकन के लिए द्वितीय चक्र की मेधा सूची सोमवार को जारी हो गई। चयनित छात्र-छात्राएं 11 से 14 अगस्त तक अपने आवंटित कॉलेज में नामांकन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। पीआरओ डॉ. निशिकांत ने बताया कि कुलपति के आदेश पर डीएसडब्ल्यू प्रो. पुरेन्द्र वारिक ने उपशास्त्री सत्र 2026-28 में द्वितीय चक्र के नामांकन की अधिसूचना जारी कर दी है।

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