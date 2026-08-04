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उच्चतर शिक्षा विभाग ने जारी की दूसरी मेरिट सूची

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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फरीदाबाद में स्नातक प्रथम वर्ष की दूसरी मेरिट सूची मंगलवार को जारी की गई। छात्रों को फीस जमा करने के लिए सात अगस्त तक का समय दिया गया है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर छात्र अपनी स्थिति देख सकते हैं। दाखिला प्रक्रिया 23 अगस्त तक पूरी होगी और फिजिकल काउंसलिंग का दौर आठ अगस्त से शुरू होगा।

उच्चतर शिक्षा विभाग ने जारी की दूसरी मेरिट सूची

फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। स्नातक प्रथम वर्ष में पहली मेरिट सूची के तहत दाखिले की प्रक्रिया मंगलवार को पूरी हो गई। वहीं उच्चतर शिक्षा विभाग ने देर शाम दूसरी मेरिट सूची और नए सिरे से दाखिले का पूरा कार्यक्रम जारी किया। दूसरी सूची में शामिल छात्रों को फीस जमा करने के लिए सात अगस्त तक का समय दिया गया है। बता दें कि पहले दूसरी मेरिट सूची छह अगस्त को जारी होनी थी। उच्चतर शिक्षा विभाग ने अचानक दाखिले का कार्यक्रम बदले जाने से महाविद्यालय असमंजस में रहे। मंगलवार को महाविद्यालय प्रबंधन देर शाम तक मेरिट सूची जारी होने का इंतजार करते रहे। मेरिट करीब शाम 6:30 बजे जारी की गई। कॉलेज प्रबंधन उसके बाद भी परसेंटेज के हिसाब से कट ऑफ कंप्लाई करने में लगे रहे। लिस्ट देरी से आने के कारण मंगलवार शाम तक इसे नोटिस बोर्ड पर चस्पा नहीं किया जा सका। किस कॉलेज में किस कोर्स में लिस्ट कितने प्रतिशत तक गई, यह हर कॉलेज की लिस्ट कंप्लाई होने के बाद बुधवार सुबह ही पता चल पाएगा। हालांकि छात्रों ने दाखिला पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर मंगलवार शाम से ही अपना नाम लिस्ट में देखना शुरू कर दिया। मंगलवार शाम से ही फीस जमा करने का विकल्प भी खुल गया है। लिस्ट में शामिल छात्र शुक्रवार शाम पांच बजे तक फीस जमा कर सकते हैं।

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अब इसके अनुसार होंगे दाखिले

दूसरी व फाइनल मेरिट सूची मंगलवार देर शाम जारी की जा चुकी है। इस लिस्ट में शामिल छात्रों को फीस जमा कर अपनी सीट कंफर्म करने के लिए केवल तीन दिन का समय दिया गया है। छात्र सात अगस्त शाम पांच बजे तक फीस जमा करा कर अपनी सीट कंफर्म कर सकते हैं। स्नातक प्रथम वर्ष में दाखिले का कार्यक्रम इस बार काफी लंबा हो रहा था। पिछले दिनों उच्चतर शिक्षा विभाग ने रिवाइज्ड शेड्यूल जारी कर दाखिला प्रक्रिया को 28 अगस्त तक चलाने का फैसला लिया था, लेकिन क्लास शुरू होने में भी देरी हो रही है, जिसके चलते अब फिर से नया शेड्यूल जारी कर दाखिला प्रक्रिया को 23 अगस्त तक पूरा करने का फैसला लिया गया है।

फिजिकल काउंसलिंग से 23 अगस्त तक होंगे दाखिले

दूसरी मेरिट सूची के आधार पर दाखिला प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिजिकल काउंसलिंग का दौर शुरू होगा। फिजिकल काउंसलिंग के तहत आठ अगस्त को उन छात्रों को दाखिले का मौका मिलेगा, जो मेरिट सूची में शामिल थे और दाखिला नहीं ले पाए थे। नौ अगस्त को नए आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल फिर से खोला जाएगा। 10 अगस्त से 16 अगस्त तक 100 रुपये लेट फीस के साथ दाखिले होंगे और 17 से 23 अगस्त तक 100 रुपये लेट फीस के साथ 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

स्नातक प्रथम वर्ष में दाखिले के लिए दूसरी व अंतिम मेरिट सूची मंगलवार शाम को जारी हो गई है। छात्र ऑनलाइन अपना नाम लिस्ट में देख सकते हैं। फीस जमा करने का विकल्प भी एक्टिव है। सात अगस्त शाम five बजे तक फीस जमा की जा सकती है। -डॉ. सुनील शर्मा, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय खेड़ी गुजरान

सामान्य प्रश्न

दूसरी मेरिट सूची कब जारी की गई?
दूसरी मेरिट सूची मंगलवार देर शाम जारी की गई।
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