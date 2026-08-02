सखीयम के स्थापना दिवस पर समाजसेवियों का सम्मान
धनबाद में सखीयम फाउंडेशन का द्वितीय स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर समाजसेवी, अधिवक्ता और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। संस्था की अध्यक्ष भारती दुबे ने कहा कि वे महिला सशक्तीकरण के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए लोगों को भी सम्मानित किया गया।
धनबाद। सखीयम फाउंडेशन का द्वितीय स्थापना दिवस शनिवार को सरायढेला स्थित एक होटल में मनाया गया। कार्यक्रम में समाजसेवा, महिला सशक्तीकरण और जनकल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले समाजसेवियों, अधिवक्ताओं एवं विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह, श्वेता किन्नर, बबीता सिंह व श्रीराम सेना के उदय प्रताप सिंह ने की। संस्था की संस्थापिका एवं अध्यक्ष भारती दुबे ने कहा कि पिछले दो वर्षों में संस्था ने समाजसेवा के क्षेत्र में अनेक कार्य किए हैं और आनेवाले समय में महिला सशक्तीकरण तथा जनकल्याण के कार्यों को और अधिक व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा।
कार्यक्रम के दौरान धनबाद के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करनेवाले लोगों को सम्मानित किया गया। आयेाजन सफल बनाने में संस्था की उपाध्यक्ष इंदु सिंह, उप सचिव इंदु मिश्रा, सचिव आरती सिंह, समन्वयक राधा पांडेय, फिरदौस खान उपस्थित थे।
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