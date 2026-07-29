सेबी ने 10 शोध विश्लेषकों के पंजीकरण रद्द किए
बाजार नियामक सेबी ने 10 शोध विश्लेषकों के पंजीकरण को रद्द कर दिया है क्योंकि उन्होंने अनिवार्य नवीनीकरण शुल्क का भुगतान नहीं किया। यह कार्रवाई मध्यस्थ विनियम, 2008 के तहत की गई है। नियमों के अनुसार, पंजीकृत शोध विश्लेषकों को हर पांच साल में शुल्क जमा करना आवश्यक है।
नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने अनिवार्य नवीनीकरण शुल्क का भुगतान नहीं करने पर 10 शोध विश्लेषकों के पंजीकरण रद्द कर दिए हैं। सेबी ने यह कार्रवाई 'मध्यस्थ विनियम, 2008' के तहत की है। नियामक ने कहा कि संबंधित इकाइयों को नोटिस भेजे जाने के बावजूद उन्होंने अपने पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं कराया। सेबी के नियमों के मुताबिक, पंजीकृत शोध विश्लेषक को हर पांच साल में नवीनीकरण शुल्क जमा करना होता है, तभी उनका प्रमाणपत्र वैध रहता है। लेकिन जांच में पाया गया कि इन 10 इकाइयों ने जुलाई, 2020 से दिसंबर, 2025 के बीच देय शुल्क का भुगतान नहीं किया।
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