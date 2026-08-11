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मौसमी कर्मियों को चाहिए साल भर काम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहरसा
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सहरसा में मौसमी कर्मचारियों ने सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता अनिल कुमार को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने पूरे 12 महीने काम देने और पिछले बकाया का भुगतान करने की मांग की। कर्मचारियों ने रिक्त पदों के लिए नियमित बहाली की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

मौसमी कर्मियों को चाहिए साल भर काम

सहरसा। मौसमी कर्मचारियों ने सोमवार को सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता अनिल कुमार को ज्ञापन देकर पूरे 12 महीने काम देने की मांग की। बिहार राज्य अराजपत्रित संघ के जिला मंत्री शरद कुमार के नेतृत्व में मौसमी कर्मचारियों ने मुख्य अभियंता से मिलकर कहा कि पिछला बकाया राशि का भुगतान किया जाए। रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित बहाली की जाय। ज्ञापन देने वालों में मौसमी कर्मचारी संजय राउत, महादेव उरांव, रमेश, मो.मौफिक आलम, रोहित ठाकुर, दशरथ राम, मो.सलाम, नुनु लाल महतो आदि थे।

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