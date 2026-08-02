मौसम के बदलते मिजाज से वायरल बीमारियों की चपेट में लोग

जहानाबाद में मौसम के बदलते मिजाज के कारण मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। वायरल फीवर, सर्दी, खांसी और जुकाम के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। छोटे बच्चे और बुजुर्ग सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है।

जहानाबाद, निज संवाददाता। मौसम के बादलों वाले मिजाज और इसके बीच बार-बार निकल जाने वाली तीखी धूप जिले के लोगों को बीमार बना रहा है। कभी बूंदाबांदी तो कभी हल्की-फुल्की बारिश और इस बीच उमस तथा गर्मी के प्रभाव ने मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ा दिया है। जिलेभर में वायरल फीवर, सर्दी, खांसी और जुकाम से पीड़ित मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि देखी जा रही है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव साफ नजर आ रहा है।

मौसमी बीमारियों का प्रकोप मौसम के इस अलग ही मिजाज के कारण लोग न केवल बुखार बल्कि शरीर में तेज दर्द, गले में खराश और अत्यधिक कमजोरी जैसी समस्याओं से भी बुरी तरह जूझ रहे हैं। कई लोगों में सिर चकराने और डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी की शिकायतें भी आम हो गई हैं। स्थिति यह है कि जहानाबाद के सदर अस्पताल समेत जिले के तमाम पीएचसी और निजी क्लीनिकों में मरीजों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सदर अस्पताल के जनरल ओपीडी की बात करें तो यहां इलाज के लिए आने वाले कुल मरीजों में से लगभग 40 से 50 प्रतिशत मरीज अकेले मौसमी बीमारियों से पीड़ित पाए जा रहे हैं।

बच्चे और बुजुर्ग सबसे अधिक प्रभावित इस मौसमी मार का सबसे बुरा असर छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता वयस्कों की तुलना में कम होती है, वहीं बुजुर्गों में ढलती उम्र के कारण बीमारियों से लड़ने की क्षमता घटने लगती है। यही कारण है कि ओपीडी के बाहर कतारों में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं के साथ आए छोटे बच्चों और बुजुर्गों की दिखाई दे रही है।

तेजी से फैल रहा है वायरल इंफेक्शन चिकित्सक डॉ. गिरिजेश कुमार ने बताया कि मौसम का वर्तमान मिजाज इंसानी शरीर के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। सुबह के समय इन दिनों लगातार बादल रह रहे हैं, जबकि दोपहर होते-होते तपिश इतनी बढ़ जा रही है कि इसे झेलना मुश्किल हो जा रहा है। गर्मी और उमस से फौरी राहत पाने के लिए लोग अक्सर बाहर से सीधे घर आकर ठंडा पानी पी ले रहे हैं। तुरंत ठंडे पानी से नहा ले रहे हैं। या फिर तेज एसी और कूलर के सीधे संपर्क में आ जा रहे हैं। बाहर के तापमान से अचानक ठंडे माहौल में जाने से शरीर का आंतरिक तापमान संतुलन बिगड़ने लगता है। तापमान में इस तरह के बार-बार बदलाव के कारण हवा में मौसमी वायरस अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं और सीधे इंसानी इम्युनिटी पर हमला बोलते हैं।

वायरल फीवर के लक्षण डॉ गिरिजेश ने कहा कि वर्तमान में फैल रहा वायरल फीवर 3 से 5 दिनों तक मरीज को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। शुरुआती दौर में ध्यान न देने पर मरीज की हालत काफी बिगड़ सकती है। बीमारी की चपेट में आने पर अचानक शरीर का तापमान बढ़ना और सिर में भारीपन महसूस होना शुरू हो जाता है। मांसपेशियों, जोड़ों और पीठ समेत पूरे बदल में असहनीय दर्द का होने लगता है। गले में लगातार खराश, सूखी या बलगम वाली खांसी और नाक बहने के कारण श्वसन क्रिया भी प्रभावित होने लगती है। शरीर में बेतहाशा थकान, अत्यधिक कमजोरी महसूस होना और भूख पूरी तरह खत्म हो जाने की शिकायत हो जाती है। इसके साथ ही, कुछ मरीजों में तेज बुखार के साथ उल्टी और दस्त के लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं। फोटो- 02 अगस्त जेहाना- 01 कैप्शन- वायल फीवर को लेकर शहर स्थित सदर अस्पताल में इलाजरत मरीज।