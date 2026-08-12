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मौसमी बुखार का फूट रहा बम, आ रहे रिकॉर्ड मरीज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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बागपत में सीजनल फ्लू का प्रकोप बढ़ रहा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जिसमें बच्चों और बुजुर्गों की बड़ी संख्या शामिल है। डॉक्टरों ने भीड़भाड़ से बचने और सावधानियों का पालन करने की सलाह दी है। फ्लू के लक्षणों में बुखार, गले में खराश और खांसी शामिल हैं।

मौसमी बुखार का फूट रहा बम, आ रहे रिकॉर्ड मरीज

बागपत। जनपद में सीजनल फ्लू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इस संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। जिला अस्पताल की ओपीडी में रोजारा रिकॉर्ड संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। सरकारी के साथ ही निजी अस्पतालों में 500 से अधिक मरीज सीजनल फ्लू के पहुंचे, जिन्हें चिकित्सकों ने उपचार के साथ सावधानी बरतने की हिदायद दी। डॉक्टरों का कहना है कि बीते पांच साल में इतनी बड़ी संख्या में फ्लू के मरीज एक साथ नहीं आए हैं। संक्रमित मरीजों को 101 से 103 डिग्री बुखार, गले में खराश, सूजन, खांसी और बदन दर्द की शिकायत हो रही है।

संक्रमण तेजी से फैलने के कारण अस्पतालों में भीड़ लगातार बढ़ रही है। डॉक्टरों ने लोगों को सतर्क रहने और स्वयं दवा न लेने की सलाह दी है। विशेषज्ञों के अनुसार फ्लू में 650 एमजी पैरासिटामोल की खुराक और पानी की पट्टी कारगर है। एंटीबायोटिक का प्रयोग नुकसानदायक हो सकता है, इससे प्लेटलेट्स तेजी से गिरते हैं और हालत बिगड़ सकती है। उन्होंने भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचने और मास्क का इस्तेमाल करने की अपील की।

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