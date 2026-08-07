सहरसा: डीपीओ के दो ठिकानों पर छापेमारी
सहरसा के शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अजीत अमर के चार ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी की। उन पर 62,20,550 रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। छापेमारी विशेष न्यायालय निगरानी उत्तर बिहार मुजफ्फरपुर से प्राप्त तलाशी वारंट के आधार पर की गई है।
सहरसा से नीरज की रिपोर्ट आय से अधिक संपत्ति मामले में सहरसा के शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अजीत अमर के चार ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी की है।विशेष न्यायालय निगरानी उत्तर बिहार मुजफ्फरपुर से प्राप्त तलाशी वारंट के आधार पर ईओयू की टीम यह कारवाई कर रही है। अजीत पर कुल 62,20,550 रुपये आय से अधिक की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। यह इनके ज्ञात आय से लगभग 72.35 प्रतिशत अधिक है। सहरसा में डीपीओ के नया बाजार स्थित आवास और शिक्षा विभाग कार्यालय में छापेमारी सुबह नौ बजे से छापेमारी चल रही है।
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