महिला संदिग्ध हालात में लापता, परिजनों ने पुलिस से लगाई खोजबीन की गुहार
कुठौंद। संवाददाता थाना कुठौंद क्षेत्र के ग्राम बरियापुर निवासी 48 वर्षीय महिला सुनीता
कुठौंद। संवाददाता थाना कुठौंद क्षेत्र के ग्राम बरियापुर निवासी 48 वर्षीय महिला सुनीता देवी बीते 2 अगस्त 2026 से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हैं। परिजनों के अनुसार वृद्ध महिला खेत पर गई थीं, लेकिन देर शाम तक घर वापस नहीं लौटीं। काफी तलाश के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं लग सका।परिजनों ने बताया कि उन्होंने अपने स्तर पर रिश्तेदारों और आसपास के क्षेत्रों में काफी खोजबीन की, लेकिन महिला का पता नहीं चल सका। इसके बाद उन्होंने थाना कुठौंद पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर खोजबीन कराने की मांग की है। लापता महिला की उम्र करीब 48 वर्ष बताई जा रही है।
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