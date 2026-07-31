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साधुवेश धारी को पुलिस ने दबोचा, पर नहीं मिली छात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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विजयीपुर में प्रदर्शन के दौरान लापता हाईस्कूल छात्रा के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक ने छात्रा और उसकी मां से बातचीत होने की बात स्वीकार की, लेकिन अपहरण से इनकार किया। पुलिस ने अन्य संदिग्धों की तलाश में छापेमारी जारी रखी है।

साधुवेश धारी को पुलिस ने दबोचा, पर नहीं मिली छात्रा

विजयीपुर। जेन अल्फा प्रदर्शन के दौरान लापता हुई हाईस्कूल छात्रा के मामले में खागा के जिस साधूवेश धारी युवक पर शक था उसको शुक्रवार को पुलिस ने पकड़ लिया। युवक के पास छात्रा नहीं मिली है। युवक ने छात्रा और उसकी मां दोनों से बातचीत करने की बात स्वीकार कर ली है, लेकिन छात्रा के अपहरण की जानकारी से उसने इंकार किया है। पुलिस ने फिलहाल वेशधारी युवक को छोड़ दिया है। पुलिस वहीं मोबाइल पर घंटों बातचीत करने वाले छह लोगों की तलाश में छापेमारी कर रही है। जिनमें से दो को पुलिस ने पकड़ कर पूछतांछ की है। बता दें कि मंगलवार को सर्वोदय इंटर कालेज के छात्र-छात्राओं ने स्कूल में बुनियादी सुविधाएं न होने पर कॉलेज गेट पर ही इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया था।

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16 वर्षीय हाईस्कूल छात्रा भी प्रदर्शन में शामिल हुई थी। प्रदर्शन के बीच से छात्रा चली गई थी और फिर घर नहीं पहुंची थी। बुधवार को मां ने थाने पहुंच सूचना दी थी। जिस पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर छात्रा की तलाश शुरु की है। छात्रा के पास खुद का फोन नहीं था। घर में मां का फोन प्रयोग करती थी। छह लोगों से लगातार बातचीत होने की बात सामने आई है। जिसमें से साधू वेश धारी युवक सहित चार लोग जिले के हैं। अन्य दो युवक बांदा के हैं। पुलिस ने इन छह संदिग्धों में से दो को वेरीफाई कर लिया है। चार की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। थाना प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि छात्रा की तलाश में टीमें लगी हुई हैं। जल्द बरामद कर लिया जाएगा।

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