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खरकई नदी में डूबे एनआईटी छात्र का दूसरे दिन भी नहीं मिला सुराग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
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आदित्यपुर में खरकई नदी के असंगी चेक डैम में एनआईटी जमशेदपुर के बीटेक छात्र तनवीर हसन का डूबने के दूसरे दिन भी कोई सुराग नहीं मिला। तलाशी अभियान के दौरान एनडीआरएफ की टीम ने सुबह से शाम तक गहन तलाश की। छात्र के पिता और चाचा घटना की जानकारी लेने संस्थान पहुंचे और शोक व्यक्त किया।

खरकई नदी में डूबे एनआईटी छात्र का दूसरे दिन भी नहीं मिला सुराग

आदित्यपुर। जमशेदपुर के पास आदित्यपुर में खरकई नदी के असंगी चेक डैम में डूबे एनआईटी जमशेदपुर के बीटेक के छात्र का सोमवार को दूसरे दिन भी कोई सुराग नहीं मिला। बीटेक में मेटलर्जी इंजीनियरिंग के चौथे वर्ष का छात्र तनवीर हसन रविवार को नहाने के दौरान डूब गया था। रविवार को अंधेरा होने के कारण काम रोकना पड़ा था। सोमवार सुबह एनडीआरएफ ने तलाशी अभियान शुरू की थी। तनवीर दो दोस्तों देबू और जेड हसन के साथ असंगी चेक डैम के पास नहाने गया था टीम ने सुबह से देर शाम तक आसंगी चेक डैम से लेकर बागबेड़ा के बड़ौदा घाट तक गहन तलाश की, लेकिन छात्र का पता नहीं चल सका।

अब मंगलवार को भी एनडीआरएफ की टीम खोज अभियान जारी रखेगी। दूसरी ओर सोमवार को तनवीर के पिता और चाचा एनआईटी परिसर पहुंचे। उन्होंने संस्थान के निदेशक प्रो. गौतम सूत्रधार से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। दोनों मौके पर भी गये और तनवीर के दोस्तों और वरिष्ठ छात्रों से भी बातचीत की। हालांकि उन्होंने इस मामले में कुछ ही बोलने से इनकार किया।उधर, घटना के प्रत्यक्षदर्शी देबू गहरे सदमे में है। अपने दोस्त को डूबते हुए देखने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल (टीएमएच) ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से लौटने पर उसने तनवीर के परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। इस बीच एनआईटी प्रबंधन ने शोकाकुल परिजनों को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया है। संस्थान की ओर से कहा गया है कि सरकारी सहायता के साथ-साथ अन्य उपलब्ध माध्यमों से भी परिजनों को मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। एनआईटी में घटना को लेकर गहरा शोक और चिंता का माहौल है। तनवीर इकलौता लड़का है और घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वह आसंगी समेंत आसपास के कोचिंग सेंटर में दसवीं और बारहवीं के बच्चों को ट्यूशन देकर अपनी पढ़ाई को जारी को जारी रखे हुए है। रविवार को परिसर में विद्यार्थियों ने प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था।

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