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19 घंटे बाद भी नहीं मिला गंगा में डूबे युवक का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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बिलग्राम के छिबरामऊ राजघाट पर गंगा स्नान के दौरान 40 वर्षीय व्यक्ति लालाराम डूब गए। उनकी तलाश में एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने 19 घंटे से अधिक समय तक खोज अभियान चलाया, लेकिन शव नहीं मिल सका। परिजन राजघाट पर इंतज़ार कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि खोज जारी रहेगी।

19 घंटे बाद भी नहीं मिला गंगा में डूबे युवक का शव

बिलग्राम, संवाददाता। बिलग्राम के छिबरामऊ राजघाट पर गंगा स्नान के दौरान डूबे व्यक्ति का शव घटना के करीब 19 घंटे बाद भी बरामद नहीं हो सका। रविवार शाम तक एसडीआरएफ और बिलग्राम पुलिस की संयुक्त टीम गंगा में लगातार तलाश अभियान चलाती रही, लेकिन सफलता नहीं मिली। ग्राम करहेका निवासी लालाराम 40 वर्षीय शनिवार शाम करीब छह बजे गंगा स्नान के लिए राजघाट पहुंचे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक स्नान के दौरान वह अचानक गहरे पानी में चले गए और देखते ही देखते डूब गए। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी विजय कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।

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इसके बाद एसडीआरएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने गंगा में सर्च अभियान शुरू किया। रविवार शाम तक भी शव का कोई पता नहीं चल सका। घटना के बाद से परिजन राजघाट पर ही मौजूद हैं और शव मिलने का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि शव बरामद होने तक खोज अभियान लगातार जारी रहेगा।

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