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नभ नेत्र ड्रोन से एसडीआरएफ रखेगी नजर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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नभ नेत्र ड्रोन से एसडीआरएफ रखेगी नजरनभ नेत्र ड्रोन से एसडीआरएफ रखेगी नजरनभ नेत्र ड्रोन से एसडीआरएफ रखेगी नजरनभ नेत्र ड्रोन से एसडीआरएफ रखेगी नजरनभ नेत

नभ नेत्र ड्रोन से एसडीआरएफ रखेगी नजर

कांवड़ मेले के दौरान कांवड़ियों पर नज़र रखने के लिए एसडीआरएफ भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। जल के साथ साथ वायु से भी कांवड़ियों पर नज़र रखी जा रही है। इसी क्रम में एसडीआरएफ में नभ नेत्र ड्रोन का सफल परीक्षण किया। ऋषिकुल हाईवे पर परीक्षण के दौरान कमांडेंट अर्पण यदुवंशी ने बताया कि नभ नेत्र ड्रोन आस्मान में लगभग एक किमी ऊंचाई से लगभग 6 किमी तक क्षेत्र में नजर रखी जा सकती है। मौके पर असिस्टेंट कमांडेंट सुशील रावत, इंस्पेक्टर कवीन्द्र सजवाण, सब इंस्पेक्टर आशीष त्यागी, पंकज खरोला, विनीत देवरानी, नरेंद्र पंवार आदि उपस्थित रहे।

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