सदर एसडीओ ने पंडवा में जब्त किया बालू लदा दो ट्रैक्टर
पंडवा में शनिवार की रात एसडीओ संजय पांडेय ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान दो अवैध बालू लदे ट्रैक्टर जब्त किए। ट्रैक्टरों के चालकों के पास कोई वैध कागजात नहीं थे। संबंधित रिपोर्ट जिला खनन और परिवहन अधिकारियों को भेजी गई है। यह कार्रवाई अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है।
पंडवा, प्रतिनिधि। मेदिनीनगर सदर एसडीओ संजय पांडेय ने पंडवा में क्षेत्र भ्रमण के दौरान शनिवार की रात में बालू लदे दो ट्रैक्टर को जब्त किया है। उन्होंने संबंधित ट्रैक्टर पंडवा थाना को सौंपते हुए जिला खनन पदाधकारी को अग्रतर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजा है। संबंधित रिपोर्ट की प्रति जिला परिवहन पदाधिकारी को भी भेजा गया है। अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ अभियान में एसडीओ ने एनएच-39 के मेदिनीनगर-पंडवा खंड में भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान पड़वा बाजार के समीप बालू लदे दो महिंद्रा ट्रैक्टरों को रोककर जांच की। जांच के दौरान दोनों ट्रैक्टरों की ट्रॉली में लगभग 80-80 सीएफटी बालू लदा पाया गया।
चालकों से बालू परिवहन (माइनिंग चालान) से जुड़े कागजात मांगे गए, लेकिन कोई भी वैध दस्तावेज वे पेश नहीं कर सके जिसके बाद उसे जब्त कर लिया गया है। पंडवा के थाना प्रभारी अंचित कुमार ने बताया कि सदर एसडीओ स्तर से दो ट्रैक्टर जब्त कर थाना को सौंपा गया है।
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