एससीवीटी पोर्टल पर विकल्प व व्यवसाय परिवर्तित करें
पीलीभीत में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य ने बताया कि एससीवीटी पोर्टल पर अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में शैक्षिक योग्यता के अनुसार संस्थानों और व्यवसायों के विकल्प को बदल सकते हैं। नया पंजीकरण और विकल्प परिवर्तन 15 अगस्त रात 12 बजे तक संभव है।
पीलीभीत। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य ने बताया कि एससीवीटी पोर्टल पर आवेदन में भरे गए संस्थानों और व्यवसायों के विकल्प को पोर्टल पर उपलब्ध सीट मैट्रिक्स के अनुसार इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में शैक्षिक योग्यता के अनुसार संस्थान व व्यवसाय परिवर्तित कर सकते हैं। इसके साथ ही नवीन ऑनलाइन आवेदन-पंजीकरण एवं विकल्प परिवर्तन के लिए 15 अगस्त को रात 12 बजे तक पोर्टल खुला रहेगा।
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