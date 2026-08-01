मानव व्यापार की रोकथाम को लेकर किया गया सम्मानित

कटिहार, निज प्रतिनिधि। विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस मुख्यालय, सरदार पटेल भवन, पटना में भूमिका विहार द्वारा निर्मित बिहार का शौर्य बिहार पुलिस लघु फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग की गई। इस अवसर पर संस्था की निदेशक शिल्पी सिंह को मानव व्यापार की रोकथाम को लेकर बेहतर कार्य करने को लेकर सम्मानित किया गया। फिल्म मोरल पुलिसिंग विषय पर आधारित है तथा समाज में बढ़ती चुनौतियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने और संवेदनशील पुलिसिंग की भूमिका को रेखांकित करती है। लघु फिल्म की स्क्रीनिंग पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, अपराध अनुसंधान विभाग (कमजोर वर्ग) की अपर पुलिस महानिदेशक के. सुहिता अनुपम, अपराध अनुसंधान विभाग (कमजोर वर्ग) के पुलिस उप महानिरीक्षक आमिर जावेद तथा अपराध अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पारस नाथ ने किया।