मानव व्यापार की रोकथाम को लेकर किया गया सम्मानित
मानव व्यापार की रोकथाम को लेकर किया गया सम्मानित मानव व्यापार की रोकथाम को लेकर किया गया सम्मानितमानव व्यापार की रोकथाम को लेकर किया गया सम्मानितमानव
कटिहार, निज प्रतिनिधि। विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस मुख्यालय, सरदार पटेल भवन, पटना में भूमिका विहार द्वारा निर्मित बिहार का शौर्य बिहार पुलिस लघु फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग की गई। इस अवसर पर संस्था की निदेशक शिल्पी सिंह को मानव व्यापार की रोकथाम को लेकर बेहतर कार्य करने को लेकर सम्मानित किया गया। फिल्म मोरल पुलिसिंग विषय पर आधारित है तथा समाज में बढ़ती चुनौतियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने और संवेदनशील पुलिसिंग की भूमिका को रेखांकित करती है। लघु फिल्म की स्क्रीनिंग पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, अपराध अनुसंधान विभाग (कमजोर वर्ग) की अपर पुलिस महानिदेशक के. सुहिता अनुपम, अपराध अनुसंधान विभाग (कमजोर वर्ग) के पुलिस उप महानिरीक्षक आमिर जावेद तथा अपराध अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पारस नाथ ने किया।
कमजोर वर्ग की अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान व विभाग के डीआइजी ने संस्था की निदेशक को सम्मानित किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें