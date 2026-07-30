गंगा किनारे स्काउट-गाइडों ने चलाया गंगा स्वच्छता अभियान

भारत स्काउट एवं गाइड, द्वारा जिला मुख्य आयुक्त पारुल त्यागी के नेतृत्व एवं जिला सचिव कृष्ण द्विवेदी के निर्देशन में आयोजित सिंभावली एवं गढ़ क्षेत्र के तृतीय सोपान प्रशिक्षण शिविर के तीसरे दिन प्रतिभागी स्काउट-गाइडों ने ब्रजघाट पहुंचकर एक जनपद, एक कार्य अभियान के अंतर्गत गंगा स्वच्छता अभियान में उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के संस्थापक प्रधानाचार्य विनोद कुमार चौहान द्वारा हरी झंडी दिखाकर स्काउट-गाइडों को रवाना करने के साथ हुआ। ब्रजघाट पहुंचकर प्रतिभागियों ने मां गंगा के तट पर श्रद्धालुओं द्वारा छोड़े गए कचरे एवं पूजन सामग्री के अवशेषों को एकत्रित कर कूड़ेदानों में डाला तथा स्वच्छता का संदेश दिया।इस

अभियान में रेनबो पब्लिक स्कूल, देहरा कुटी, डॉ. राम मनोहर लोहिया स्मारक इंटर कॉलेज, गढ़मुक्तेश्वर, आरएसके इंटर कॉलेज, सिंभावली, स्वतंत्र भारत इंटर कॉलेज, सलारपुर एवं जनहित इंटर कॉलेज, श्यामपुर जट के स्काउट-गाइडों ने सक्रिय सहभागिता निभाई।शिविर का संचालन जिला संगठन आयुक्त स्काउट प्रकाश शर्मा एवं जिला प्रशिक्षण सलाहकार नवनीत पाल द्वारा किया गया। विद्यालय के स्काउट प्रभारी आजाद सिंह तथा विद्यालय के कोऑर्डिनेटर आकाश कुमार ने सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर विश्वेश कुमार, अतुल शर्मा, श्रीमती कृष्णा, अजय कुमार, गुरुदीन यादव एवं चंचल देवी ने भी अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। अभियान के उपरांत स्काउट-गाइडों ने ब्रजघाट स्थित अमृत परिसर एवं वेदांत मंदिर के दर्शन कर धर्मलाभ प्राप्त किया।कार्यक्रम के समापन पर संस्था के समस्त पदाधिकारियों ने स्काउट-गाइडों के सेवा भाव एवं अनुशासन की सराहना करते हुए भविष्य में भी समाजहित एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़े ऐसे रचनात्मक कार्यों में निरंतर सहभागिता करने का आह्वान किया।