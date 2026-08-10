बच्चों ने सीखे सेवा और अनुशासन के गुर
दोस्तपुर के सीएल इंटर कॉलेज में भारत स्काउट एवं गाइड उत्तर प्रदेश द्वारा तृतीय सोपान जांच शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर में छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सेवा, अनुशासन, सहयोग, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रप्रेम के गुण सीखे। शिविर में छात्रों को जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया।
दोस्तपुर, संवाददता सीएल इंटर कॉलेज छीतेपट्टी में सोमवार को भारत स्काउट एवं गाइड उत्तर प्रदेश की ओर से तृतीय सोपान जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। उन्हें सेवा, अनुशासन, सहयोग, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रप्रेम के गुणों की जानकारी दी गई।शिविर के दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उन्हें विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने, दूसरों की सहायता करने और समाज व राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर थाना प्रभारी दोस्तपुर नारद मुनि सिंह ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि स्काउटिंग विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के साथ उनमें अनुशासन और सेवा भावना विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
कार्यक्रम में प्रबंधक नूपुर राजवर्धन, प्रधानाचार्य राजीव मोहन श्रीवास्तव, खेल अध्यापक मंसाराम यादव, राम प्रकाश यादव, रमाशंकर उपाध्याय, कांति सिंह, डॉ. अजय सिंह, अनूप कुमार श्रीवास्तव, राजू चतुर्वेदी समेत विद्यालय के अन्य शिक्षक-कर्मचारी मौजूद रहे।
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