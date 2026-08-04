पानी भरे गड्ढे में स्कॉर्पियो पलटी, दो रेफर

सकरा। मुजफ्फरपुर-बरौनी हाईवे पर सोमवार की रात करीब 11 बजे झिटकाही के समीप अनियंत्रित स्कॉर्पियो सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे में पलट गई। इसमें स्कॉर्पियो सवार करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी मेला देखने सकरा बाजार जा रहे थे। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया। घायलों में बिशनपुर बघनगरी निवासी मिथिलेश कुमार और सूरज कुमार को सकरा पीएचसी से एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया, जबकि विकास कुमार, सुजीत, सुनील और चालक को हल्की चोट लगी है।