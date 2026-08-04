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पानी भरे गड्ढे में स्कॉर्पियो पलटी, दो रेफर

By Arun Kumar Singh
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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सोमवार की रात मुजफ्फरपुर-बरौनी हाईवे पर झिटकाही के पास एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। इसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए था। सभी लोग मेला देखने के लिए जा रहे थे। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया और कुछ को अस्पताल भेजा गया।

पानी भरे गड्ढे में स्कॉर्पियो पलटी, दो रेफर

सकरा। मुजफ्फरपुर-बरौनी हाईवे पर सोमवार की रात करीब 11 बजे झिटकाही के समीप अनियंत्रित स्कॉर्पियो सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे में पलट गई। इसमें स्कॉर्पियो सवार करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी मेला देखने सकरा बाजार जा रहे थे। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया। घायलों में बिशनपुर बघनगरी निवासी मिथिलेश कुमार और सूरज कुमार को सकरा पीएचसी से एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया, जबकि विकास कुमार, सुजीत, सुनील और चालक को हल्की चोट लगी है।

Arun Kumar Singh

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