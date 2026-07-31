Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सिडकुल में सड़क हादसे में घायल स्कूटी सवार की इलाज के दौरान मौत, कार चालक पर मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
Follow us on Google News
share

सिडकुल क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल स्कूटी सवार सागर गुप्ता की इलाज के दौरान मौत हो गई। उनकी पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी चालक ने तेज गति से स्कूटी को टक्कर मारी।

सिडकुल में सड़क हादसे में घायल स्कूटी सवार की इलाज के दौरान मौत, कार चालक पर मुकदमा

सिडकुल क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए स्कूटी सवार की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, भीमगोड़ा निवासी किरण गुप्ता ने शिकायत में बताया कि उनके पति सागर गुप्ता 13 जुलाई को अपनी कंपनी के कार्य से स्कूटी से सिडकुल गए थे। दोपहर करीब एक बजे सिडकुल पुलिस से सूचना मिली कि रोकमैन कंपनी के पास उनका सड़क हादसा हो गया है। परिजन मौके पर पहुंचे तो पता चला कि कार के चालक ने कथित रूप से तेज और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी।हादसे

में गंभीर रूप से घायल सागर गुप्ता को पहले मेट्रो अस्पताल, सिडकुल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। शुक्रवार को पत्नी की शिकायत पर आरोपी चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इसकी पुष्टि एसओ अजय शाह ने की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Accident Sidcul Haridwar Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।