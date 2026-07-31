सिडकुल में सड़क हादसे में घायल स्कूटी सवार की इलाज के दौरान मौत, कार चालक पर मुकदमा
सिडकुल क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल स्कूटी सवार सागर गुप्ता की इलाज के दौरान मौत हो गई। उनकी पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी चालक ने तेज गति से स्कूटी को टक्कर मारी।
सिडकुल क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए स्कूटी सवार की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, भीमगोड़ा निवासी किरण गुप्ता ने शिकायत में बताया कि उनके पति सागर गुप्ता 13 जुलाई को अपनी कंपनी के कार्य से स्कूटी से सिडकुल गए थे। दोपहर करीब एक बजे सिडकुल पुलिस से सूचना मिली कि रोकमैन कंपनी के पास उनका सड़क हादसा हो गया है। परिजन मौके पर पहुंचे तो पता चला कि कार के चालक ने कथित रूप से तेज और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी।हादसे
में गंभीर रूप से घायल सागर गुप्ता को पहले मेट्रो अस्पताल, सिडकुल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। शुक्रवार को पत्नी की शिकायत पर आरोपी चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इसकी पुष्टि एसओ अजय शाह ने की है।
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