एससीओ सम्मलेन LIVE: पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति के साथ की द्विपक्षीय प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गुरुवार की दोपहर को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री का विमान बिश्केक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता लिया। इस्लामाबाद से पीएम के विमान को उड़ने की इजाजत मिलने के बावजूद पाकिस्तानी वायुक्षेत्र को बाईपास करते हुए विमान ओमान, ईरान और मध्य एशियाई देशों के रास्ते बिश्केक पहुंचा।

केन्द्र सरकार का यह फैसला जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की तरफ से कराए गए हमले, जिनमें 40 सीआरपीएफ शहीद हुए थे, उसको लेकर इस्लामाबाद के साथ द्विपक्षीय संबंधों में तल्खी को जाहिर करता है।

एससीओ सम्मेलन में जाने से एक दिन पहले पीएम मोदी ने एक बयान में कहा था कि सम्मेलन में एजेंडे के तौर पर वैश्विक सुरक्षा स्थिति और आर्थिक सहयोग का मुद्दा रहेगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा था कि उनके मध्य एशियाई देश के दौरे से भारत और एससीओ सदस्य देशों के बीच संबंध और प्रगाढ़ होंगे।

पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति के साथ की द्विपक्षीय वार्ता

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति के साथ शंघाई कोऑरेशन ऑर्गेनाइजेशन (एससीओ) सम्मेलन से इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर चर्चा की। पिछले महीने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत और नरेन्द्र मोदी के दोबारा पीएम चुने जाने के बाद दोनों देशों के नेताओं के बीच यह पहली मुलाकात थी।

Bishkek: Prime Minister Narendra Modi holds delegation level talks with China President Xi Jinping on the sidelines of the SCO Summit. #Kyrgyzstan

उसके बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता की। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से भेजे गए संदेश को लेकर उनका धन्यवाद किया।

पीएमओ ने किया ट्वीट- संबंध मजबूत के प्रयासों पर हो रही है चर्चा

प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करते हुए कहा- चीन के साथ दोस्ती हो रही प्रगाढ़। एससीओ सम्मेलन से इतर पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ पहली बैठक। दोनों नेताओं की तरफ से द्विपक्षीय संबंधोँ को मजबूत करने के प्रयासों पर हो रही है चर्चा।

Deepening friendship with China.



PM @narendramodi's first meeting on the sidelines of the SCO Summit is with President Xi Jinping.



Both leaders are discussing ways to further strengthen bilateral relations.