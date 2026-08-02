चलते-चलते::इंसानी डीएनए में मिले दो 'रहस्यमयी' पूर्वजों के निशान

यूसी बर्कले के वैज्ञानिकों ने ऐसे दो पुराने अज्ञात मानव पूर्वजों का पता लगाया है जिनके जीवाश्म या सिक्वेंस किए गए DNA हमारे पास मौजूद नहीं हैं। यह अध्ययन मानव विकास के नए पहलू को उजागर करता है, जिसमें घोस्ट पूर्वज और अति प्राचीन पूर्वज शामिल हैं।

यूसी बर्कले के वैज्ञानिकों का दावा 8 लाख और 18 लाख साल पुराने पूर्वजों से जुड़ी कड़ी

वैज्ञानिकों ने ऐसे दो पुराने अज्ञात मानव पूर्वजों का पता लगाया है, जिनके जीवाश्म या सिक्वेंस किए गए DNA हमारे पास मौजूद नहीं हैं।

महत्वपूर्ण खोज कैलिफोर्निया, एजेंसी। वैज्ञानिकों ने मानव विकास के इतिहास को पूरी तरह बदलकर रख देने वाला बड़ा वैज्ञानिक खुलासा किया है। उन्होंने आधुनिक इंसानों के डीएनए में दो ऐसे अनजान पूर्वजों के अनुवांशिक निशान खोजे हैं, जिनका अस्तित्व अब तक इंसानी इतिहास में रहस्य बना हुआ था।

यूसी बर्कले के शोधकर्ताओं का यह खुलासा प्रतिष्ठित जर्नल 'साइंस' में प्रकाशित हुआ है।

अब तक माना जाता था कि आधुनिक मानवों ने सिर्फ निएंडरथल और डेनिसोवन के साथ ही संबंध बनाए थे। लेकिन इस नई खोज ने साबित कर दिया है कि मानव विकास एक सीधी रेखा में नहीं, बल्कि कई जनजातियों के आपस में मिलने से बनी जटिल जाली की तरह विकसित हुआ है।

बिना जीवाश्म के खोजे गए पूर्वज वैज्ञानिकों ने 'ट्रेस' नाम की एक नई कंप्यूटेशनल तकनीक तैयार की। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए किसी प्राचीन जीवाश्म या उनके डीएनए की जरूरत नहीं पड़ती।

बर्कले की एसोसिएट प्रोफेसर प्रिया मूरजानी के नेतृत्व में टीम ने दुनिया भर के आधुनिक मनुष्यों के संपूर्ण जीनोम का विश्लेषण करके उनके प्राचीन वंशावली संबंधों का नक्शा तैयार किया। इससे डीएनए के उन हिस्सों की पहचान हो सकी जो असामान्य रूप से पुराने थे और निएंडरथल या डेनिसोवन से मेल नहीं खाते थे।

कौन हैं ये अनजान पूर्वज? पहला: घोस्ट पूर्वज

शोधकर्ताओं ने अनजान पूर्वजों में से एक को घोस्ट पूर्वज कहा है। उनके अनुसार यह प्राचीन मानव रेखा लगभग आठ लाख साल पहले मुख्य मानव वंशावली से अलग हुई थी (उसी समय जब निएंडरथल और डेनिसोवन अलग हुए थे)। आज से लगभग 50,000 साल पहले जब मनुष्य अफ्रीका से बाहर यूरोप और एशिया की ओर फैले, उससे ठीक पहले अफ्रीका में ही इन दोनों समूहों के बीच संबंध बने थे।

आज दुनिया के सभी आधुनिक इंसानों (चाहे वे अफ्रीकी हों या गैर-अफ्रीकी) के जीनोम में लगभग 0.5% से 1% डीएनए इस 'घोस्ट' पूर्वज का है।

दूसरा: अति प्राचीन पूर्वज: दूसरे पूर्वजों को वैज्ञानिकों ने अति-प्राचीन पूर्वज बताया है। यह वंशावली लगभग 18 लाख साल पुरानी है, जो संभवतः होमो इरेक्टस समूह से जुड़ी हो सकती है। इस अति-प्राचीन प्रजाति ने आज से लगभग दो लाख साल पहले यूरेसिया में डेनिसोवन्स के साथ संबंध बनाए। बाद में जब आधुनिक इंसानों और डेनिसोवन्स के बीच संबंध बने, तो यह 1.8 लाख साल पुराना डीएनए डेनिसोवन्स के जरिए इंसानों में स्थानांतरित हुआ।

यह डीएनए विशेष रूप से ओशिनिया (प्रशांत महासागरीय द्वीपों के निवासियों) के लोगों के जीनोम में देखा गया है।

खास काम कर रहे डीएनए शोधकर्ता प्रिया मूरजानी के अनुसार, इन प्राचीन पूर्वजों से मिले डीएनए खंड हमारे जीनोम के उन हिस्सों में समृद्ध हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता और मेटाबॉलिक कार्यप्रणाली से जुड़े हैं। जब इंसानी पूर्वज नए भूगोल और जलवायु में पहुंचे, तो इन प्राचीन प्रजातियों के डीएनए ने उन्हें नए बैक्टीरिया, वायरस और भोजन के अनुकूल ढलने में मदद की। उन्होंने कहा कि हम अक्सर इंसानी विकास को एक शाखा वाले पेड़ की तरह सोचते हैं, लेकिन नए जीनोमिक डाटा और एनालिटिकल तरीकों से बहुत अधिक आपस में जुड़ा हुआ इतिहास पता चलता है।

जीवों के विकास का रहस्य सुलझेगा शोध के सह-लेखक अर्जुन बिड्डांडा और युलिन झांग का कहना है कि यह तकनीक जीवन के अन्य जीवों के विकासवादी इतिहास को सुलझाने में भी क्रांतिकारी साबित होगी। इंसानी डीएनए अब सिर्फ हमारे वर्तमान का नहीं, बल्कि लाखों सालों के छिपे हुए इतिहास का एक जीवित दस्तावेज बन चुका है।