बगैर ऑपरेशन पेट में फंसी चीजों को निकालेगा रोबोट
चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हॉन्गकॉन्ग के वैज्ञानिकों ने एक खास 'मैग्नेटिक स्लाइम रोबोट' बनाया है। यह रोबोट बिना मोटर, तार या बैटरी के काम करता है और बाहरी चुंबक द्वारा नियंत्रित होता है। यह 1.5 मिलीमीटर की जगह से निकल सकता है और बटन बैटरी या सिक्के निगलने पर उन्हें बाहर निकाल सकता है।
वैज्ञानिकों ने बनाया अनोखा ‘स्लाइम रोबोट’ यह अपनी लंबाई से 8.6 गुना खींच सकता हैहॉन्गकॉन्ग, एजेंसी। चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हॉन्गकॉन्ग के वैज्ञानिकों ने एक लचीला ‘मैग्नेटिक स्लाइम रोबोट’ तैयार किया है।बिना किसी मोटर, तार या बैटरी के चलने वाला यह रोबोट बाहरी चुंबक के जरिये नियंत्रित होता है। यह रोबोट 1.5 मिलीमीटर जितनी पतली जगह से निकल सकता है, कट जाने पर खुद को जोड़ सकता है और अपनी लंबाई से 8.6 गुना तक खींच सकता है। अगर बच्चे गलती से बटन बैटरी या सिक्के निगल लें, तो यह पेट के अंदर जाकर उस वस्तु को लपेट लेगा और बिना किसी सर्जरी या चीरे के बाहर निकाल लाएगा।
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