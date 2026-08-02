स्कूल में वैज्ञानिक मैजिक शो हुआ
जीआईसी कमलेश्वर में छात्रों के लिए एक वैज्ञानिक मैजिक शो आयोजित किया गया, जिसमें उन्हें साक्षरता, नैतिक मूल्यों, पल्स पोलियो अभियान, कन्या भ्रूण हत्या उन्मूलन और अंधविश्वासों के खिलाफ जागरूक किया गया। शो में प्रधानाचार्य खजान चन्द्र काण्डपाल सहित कई प्रमुख व्यक्ति उपस्थित थे।
कमल पंत, अल्मोड़ा। जीआईसी कमलेश्वर में छात्र-छात्राओं के लिए वैज्ञानिक मैजिक शो हुआ। शो के माध्यम से बच्चों को साक्षरता, नैतिक मूल्यों, पल्स पोलियो अभियान, कन्या भ्रूण हत्या उन्मूलन और अंधविश्वासों को दूर करने आदि का संदेश खेल-करतबों के माध्यम से दिए गया। यहां प्रधानाचार्य खजान चन्द्र काण्डपाल, जादूगर दीपक कुमार, रेणुका जोशी, गणेश जोशी, प्रीतिका भटनागर, मोहन चन्द्र भट्ट, प्रेमा कैड़ा, ललिता रौतेला आदि रहे।
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