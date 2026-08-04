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छात्रों की वैज्ञानिक प्रतिभा को मिला प्रोत्साहन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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सरस्वती विद्या मंदिर सिनीडीह में विज्ञान सप्ताह का समापन समारोह हुआ। प्रधानाचार्य रामाकान्त राणा ने छात्रों की वैज्ञानिक प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में छात्रा साक्षी का इसरो के लिए चयन हुआ तथा कई अन्य छात्रों ने विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर जानकारी साझा की।

छात्रों की वैज्ञानिक प्रतिभा को मिला प्रोत्साहन

सरस्वती विद्या मंदिर सिनीडीह में सोमवार को विज्ञान सप्ताह का समापन समारोह हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य रामाकान्त राणा, उप-प्रधानाचार्य नवीन कुमार, प्रभारी अशोक सिंह व विज्ञान प्रमुख आचार्य राजेश कुमार ने संयुक्त रूप से किया। प्रधानाचार्य ने कहा कि छात्रों की वैज्ञानिक प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष विज्ञान सप्ताह आयोजित की जाती है। उन्होंने बताया कि विद्यालय के विज्ञानाचार्यों के सामूहिक प्रयास का ही परिणाम है कि छात्रा साक्षी का युवा वैज्ञानिक के रूप में इसरो के लिए चयन हुआ और उसने हैदराबाद स्थित इसरो केंद्र में 15 दिनों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। मौके पर छात्रा आकांक्षा ने अंग्रेजी तथा शुभलक्ष्मी ने हिंदी में प्रफुल्ल चंद्र राय के जीवन पर प्रकाश डाला।

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जेम्स व्योम ने विज्ञान के महत्व और युवराज ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की उपयोगिता पर जानकारी दी। विज्ञान आचार्य राणा प्रताप सिंह ने जंगल और जंगली जानवरों की उपयोगिता को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के सभी विज्ञानाचार्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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