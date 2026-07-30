विज्ञान मेले में छात्राओं ने दिखाई वैज्ञानिक प्रतिभा
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स्वामी सत्यानंद सरस्वती बालिका विद्या मंदिर में गुरुवार को विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। मेले में छात्राओं ने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से जुड़े आकर्षक वर्किंग मॉडल प्रस्तुत कर अपनी वैज्ञानिक सोच और रचनात्मकता का परिचय दिया। पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और आधुनिक तकनीक पर आधारित मॉडलों ने अतिथियों व अभिभावकों का ध्यान आकर्षित किया। विज्ञान मेले के आयोजन में आचार्या अन्नू गर्ग की विशेष भूमिका रही। मॉडलों का मूल्यांकन डा. देवेंद्र गर्ग, डा. नीरज अग्रवाल, डा. दीपक गुप्ता, डा. संतोष गुप्ता, ममता गर्ग, माधवी अग्रवाल, अरुणा गर्ग, प्राची गर्ग एवं वर्षा गुप्ता ने किया। निर्णायकों ने छात्राओं की वैज्ञानिक समझ और नवाचार की सराहना की।
विद्यालय के प्रबंधक राजेंद्र शर्मा ने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, शोध की भावना और आत्मविश्वास का विकास करते हैं। संचालन प्रधानाचार्या उमा गुप्ता ने किया। चित्रा चौधरी, कविता वर्मा, मनीषा माहेश्वरी, नीलम, आकाश अग्रवाल, मदनमोहन शर्मा, राजेश कुमार, जतिन, तेजवीर सिंह आदि का सहयोग रहा।
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