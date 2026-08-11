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प्रकाश उच्च विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची के प्रकाश उच्च विद्यालय में मंगलवार को विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने विभिन्न मॉडल्स के माध्यम से वैज्ञानिक समाधान पेश किए। उद्घाटन संत अन्ना की धर्मबहनों और प्रधानाध्यापक सर विनय अनुग्रह कुजूर द्वारा किया गया। कार्यक्रम में निर्णायक के रूप में सिस्टर सबिना और सिस्टर मनाली ने भाग लिया।

प्रकाश उच्च विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन

रांची। प्रकाश उच्च विद्यालय, हुलहुंडू में मंगलवार को विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उद्घाटन संत अन्ना की धर्मबहनों और प्रभारी प्रधानाध्यापक सर विनय अनुग्रह कुजूर ने किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने विभिन्न मॉडल्स के माध्यम से समस्याओं के वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत किए। प्रधानाध्यापक ने विज्ञान को आधुनिक जीवन का अनिवार्य अंग बताया। कार्यक्रम में सिस्टर सबिना और सिस्टर मनाली ने निर्णायक की भूमिका निभाई, जबकि मंच संचालन कुलदीप तिर्की ने किया।

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