गांधी इंटर कॉलेज में सजी सचल विज्ञान प्रदर्शनी

गोण्डा, संवाददाता। श्री गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन आंचलिक विज्ञान नगरी, लखनऊ की ओर से दो दिवसीय सचल विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रति रुचि विकसित करना और ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना था। इस वर्ष प्रदर्शनी की थीम उज्ज्वल भविष्य के लिए ऊर्जा बचाएं रखी गई। प्रदर्शनी में 20 स्वचालित एवं हस्तचालित वैज्ञानिक मॉडल प्रदर्शित किए गए। विद्यार्थियों ने स्वयं मॉडलों का संचालन कर ऊर्जा संरक्षण, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और विज्ञान के व्यावहारिक उपयोग को समझा। साथ ही विज्ञान आधारित फिल्में दिखाई गई और वैज्ञानिकों ने रोचक प्रयोगों के माध्यम से बच्चों की जिज्ञासाओं का समाधान किया।प्रधानाचार्य

ने दिया ऊर्जा बचाने का संदेश : विद्यालय के प्रधानाचार्य कैप्टन राजेश द्विवेदी ने सचल विज्ञान प्रदर्शनी वैन का अवलोकन किया और छात्रों को ऊर्जा संरक्षण के महत्व की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, इसलिए ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग समय की आवश्यकता है। अगर विद्यार्थी अभी से ऊर्जा बचाने की आदत अपनाएं, तो भविष्य सुरक्षित और पर्यावरण संतुलित रहेगा। आंचलिक विज्ञान नगरी की टीम के प्रभारी सुयश सिंह ने सरल वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से विज्ञान के सिद्धांत समझाए। उनके साथ मनीष गुप्ता और श्यामू प्रसाद ने भी ऊर्जा संरक्षण एवं विज्ञान के दैनिक जीवन में उपयोग पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने भाग लिया और प्रदर्शनी को उत्साहपूर्वक देखा।