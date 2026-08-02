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विज्ञान बस ने छात्रों में जगाई वैज्ञानिक सोच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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- आईआईटी कानपुर व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की पहल से लगा विज्ञान प्रदर्शनी शिविर- वैज्ञानिक उपकरणों और प्रयोगों की जानकारी लेकर विद्यार्थियों ने

विज्ञान बस ने छात्रों में जगाई वैज्ञानिक सोच

औरैया, संवाददाता। पी.बी.आर.पी. अकादमी, जसवंतपुर में शुक्रवार को चलती-फिरती विज्ञान बस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आईआईटी कानपुर तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश के सहयोग से संचालित इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करना और उन्हें आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों से परिचित कराना रहा। प्रदर्शनी के दौरान प्रशिक्षक त्रिकेश कुमार, सुभाशिषा पांडेय और रिंकू ने विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों, मॉडलों और प्रयोगों का प्रदर्शन करते हुए विद्यार्थियों को सरल भाषा में उनके सिद्धांत समझाए। उन्होंने विज्ञान आधारित गतिविधियों और आधुनिक वैज्ञानिक संसाधनों की जानकारी देकर छात्रों को नवाचार और वैज्ञानिक सोच अपनाने के लिए प्रेरित किया।प्रदर्शनी

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में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विज्ञान बस में प्रदर्शित मॉडलों और उपकरणों को देखकर छात्र-छात्राओं ने अनेक सवाल पूछे और वैज्ञानिक तथ्यों को समझने का प्रयास किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति विशेष उत्सुकता देखने को मिली। विद्यालय के प्रधानाचार्य संदीप सिंह ने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां विद्यार्थियों की वैज्ञानिक सोच विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने छात्रों से विज्ञान को प्रयोग और अनुभव के माध्यम से समझने तथा नवाचार की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम का समापन विद्यार्थियों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के संकल्प के साथ हुआ।

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