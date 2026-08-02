सचल विज्ञान प्रदर्शनी ने छात्रों में जगाई वैज्ञानिक सोच
लखनऊ की आंचलिक विज्ञान नगरी द्वारा स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज में दो दिवसीय सचल विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसमें 20 स्वचालित और 25 विज्ञान मॉडल प्रस्तुत किए गए, जो छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि और वैज्ञानिक सोच विकसित करने का प्रयास करते हैं। कार्यक्रम में कई शिक्षक और छात्र उपस्थित थे।
मड़ियाहूं, हिन्दुस्तान संवाद। संस्कृति मंत्रालय के तहत संचालित आंचलिक विज्ञान नगरी, लखनऊ की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि और वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज में दो दिवसीय सचल विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में ‘दैनिक जीवन में मशीन’ विषय पर आधारित 20 स्वचालित एवं लगभग 25 विज्ञान मॉडलों के माध्यम से मशीनों के सिद्धांत और उनकी उपयोगिता को सरल एवं रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया। आंचलिक विज्ञान नगरी की टीम के प्रमुख आशु ने छात्रों को विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों और व्याख्यानों के माध्यम से विज्ञान के कई सिद्धांतों को सहज भाषा में समझाया।
बताया कि प्रदर्शनी का उद्देश्य विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे नवीन विकास से उन्हें अवगत कराना है। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य विनोद त्रिपाठी, शिक्षक अजय सिंह, सत्य प्रकाश यादव, विनोद पाल, आनंद सिंह, कृष्ण मुरारी यादव सहित विद्यालय के अन्य शिक्षक एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
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