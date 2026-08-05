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विज्ञान बस से विद्यार्थी करेंगे रात्रि आकाश दर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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बदायूं में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आईआईटी कानपुर के माध्यम से विज्ञान बस तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक जागरूकता बढ़ाना है। इसमें 300 लघु फिल्में, हैंड्स-ऑन प्रयोग, थ्री डी प्रिंटर, माइक्रोस्कोप, और टेलीस्कोप आदि शामिल हैं। विद्यालय इसे नि:शुल्क 24 घंटे के लिए उपयोग कर सकते हैं।

विज्ञान बस से विद्यार्थी करेंगे रात्रि आकाश दर्शन

बदायूं, संवाददाता। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आईआईटी कानपुर के माध्यम से विज्ञान बस बनाकर तैयार की गयी है। इस बस निर्माण का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक जागरूकता उत्पन्न करना है। इस बस का संचालन आईआईटी कानपुर द्वारा किया जा रहा है। विज्ञान बस जिले में भी आयेगी। आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित की गयी बस में विज्ञान संबंधी लगभग 300 लघु फिल्में भी शामिल हैं। विज्ञान बस में सिलेबस के अनुसार कक्षा 12 तक के भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान,जीव विज्ञान,गणित एवं खगोलकी आदि से संबंधित हैंड्स ओन प्रयोग उपलब्ध हैं। इस विज्ञान बस में एक थ्री डी प्रिंटर, ऑप्टिकल बेंच, माइक्रोस्कोप एवं टेलीस्कोप भी उपलब्ध है, जिससे विद्यार्थी विज्ञान के प्रयोग के साथ-साथ थ्री डी प्रिंटर की कार्यप्रणाली को देख सकेंगे एवं माइक्रोस्कोप के माध्यम से अति सूक्ष्म संरचनाओं को भी देख सकते हैं।विज्ञान

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बस में उपलब्ध टेलिस्कोप के माध्यम से रात्रि आकाश दर्शन भी कर सकते हैं। विज्ञान बस में एक 75 इंच की एलईडी स्क्रीन भी स्थापित की गई है। जिला विज्ञान क्लब समन्वयक विवेक जौहरी ने बताया कि जिला विज्ञान क्लब के माध्यम से इस बस को जनपद के किसी भी शिक्षण संस्थान में कम से कम 24 घंटे के लिये नि:शुल्क उपलब्ध कराया जा सकता है। यदि कोई शिक्षण संस्थान अपने शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों के लिये विज्ञान में रुचि उत्पन्न करने विज्ञान की प्रयोगात्मक जानकारी प्रदान करने में रुचि रखता हैं तो वह अपना मांग पत्र, समन्वयक/सचिव/अध्यक्ष जिला विज्ञान क्लब को 10 अगस्त तक दे सकते हैं।

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