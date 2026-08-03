बिहारशरीफ, नालंदा जिले में सभी सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए आवारा कुत्तों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। हर स्कूल में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जो सुरक्षा व्यवस्थाओं का ध्यान रखेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने बच्चों की सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान और नियमित निरीक्षण करने का आदेश दिया है।

हर स्कूल में चिह्नित होंगे नोडल अधिकारी, आवारा कुत्तों से बच्चों के बचाव के करेंगे उपाय आवारा कुत्तों के प्रवेश पर सख्ती, स्कूल परिसर में दिखे तो जिम्मेवारों पर होगी तत्काल कार्रवाई कुत्तों के हमले रोकने को अलर्ट रहने का न्यायालय ने दिया आदेश

जागरूकता अभियान स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाने और नियमित निरीक्षण का अधिकारियों को दिया गया आदेश स्कूलों के आसपास नहीं रहेगा आवारा कुत्तों का डेरा, जिला प्रशासन और नगर निकाय मिलकर करेंगे कार्रवाई बच्चों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए 2 सप्ताह में एक्शन प्लान बनाने का दिया गया आदेश फोटो : डॉग्स : बिहारशरीफ शहर में आवारा कुत्तों का जमघट। बिहारशरीफ, कार्यालय संवाददाता। नालंदा जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अब बच्चों की सुरक्षा के लिए आवारा कुत्तों के खिलाफ विशेष अभियान चलेगा। हर स्कूल में एक नोडल अधिकारी नामित किये जाएंगे। वे परिसर में आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने, साफ-सफाई की निगरानी करने और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के जिम्मेदार होंगे। स्कूल परिसर या उसके आसपास आवारा कुत्ते मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों को बच्चों की सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान चलाने, नियमित निरीक्षण कराने व दो सप्ताह में कार्य योजना तैयार कर अनुपालन रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है।

सुरक्षा व्यवस्था की जवाबदेही जवाबदेही तय होगी : शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि स्कूल बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान होना चाहिए। ऐसे में किसी भी स्कूल परिसर या उसके आसपास आवारा कुत्तों का जमावड़ा नहीं होना चाहिए। इसके लिए जिला प्रशासन, नगर निकाय और स्थानीय निकायों के सहयोग से विशेष अभियान चलाकर स्कूल परिसरों को पूरी तरह सुरक्षित बनाया जाएगा। यदि किसी स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित प्रभारी की जवाबदेही तय की जाएगी।

आपात चिकित्सा व्यवस्था अस्पतालों की सूची : सभी स्कूलों में बच्चों, शिक्षकों और कर्मचारियों को डॉग बाइट से बचाव, कुत्ता काटने पर प्राथमिक उपचार व तत्काल अस्पताल पहुंचने की जानकारी दी जाएगी। साथ ही, हर स्कूल अपने क्षेत्र के उन सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की सूची तैयार करेगा, जहां एंटी-रेबीज वैक्सीन और इलाज की सुविधा उपलब्ध है। आपात स्थिति में त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय स्तर पर समन्वय भी बनाया जाएगा।

निगरानी और निरीक्षण कुत्तों का न लगे जमावड़ा : हर स्कूल में नामित नोडल अधिकारी परिसर की साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन, जल निकासी तथा बाउंड्री वॉल, फेंसिंग और मुख्य गेट की नियमित निगरानी की समूचित व्यवस्था कराएंगे। उद्देश्य यह कि स्कूल परिसर में ऐसी कोई स्थिति न बने, जिससे आवारा कुत्तों का जमावड़ा हो। स्कूलों को प्रतिदिन कचरा हटाने और परिसर को स्वच्छ रखने का भी निर्देश दिया गया है। हर 3 माह में जांच जरूरी : शिक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सभी स्कूलों का कम-से-कम तीन महीने में एक बार निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही, राज्यों से दो सप्ताह के भीतर विस्तृत एक्शन प्लान और अनुपालन रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। ताकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समयबद्ध पालन सुनिश्चित किया जा सके। इससे नालंदा जिले के हजारों स्कूली बच्चों को सुरक्षित और भयमुक्त शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। अधिकारी बोले : आवारा कुत्तों से बचाव के लिए न्यायालय के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने स्कूलों में विशेष व्यवस्था का पत्र जारी किया है। पत्र में दिये गये आदेशों का अक्षरश: पालन की रणनीति बनायी जाएगी। वैसे भी स्कूल अवधि में बच्चों की पूरी सुरक्षा की जिम्मेवारी शिक्षकों व स्कूल प्रशासन की होती है। हेमचंद्र, जिला शिक्षा पदाधिकारी