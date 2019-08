कश्मीर में सोमवार से खुलेंगे स्कूल, जानिए अब कैसे हैं घाटी के हालात

कश्मीर घाटी में सोमवार से स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थान खुलेंगे। यह जानकारी न्यूज एजेंसी एएनआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से दी है। वहीं कश्मीर के ताजा हालातों की बात करें तो घाटी शुक्रवार को लगातार 12वें दिन बंद रही। हालांकि अधिकारियों ने श्रीनगर में लोगों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील दे दी।

Government Sources: Schools and other educational institutions to reopen in Kashmir valley from August 19(Monday). #JammuAndKashmir pic.twitter.com/tp6bkkrwNU