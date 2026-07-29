योगासन प्रतियोगिता में छात्राओं का शानदार प्रदर्शन कर जीते पदक
फरीदाबाद के सेक्टर-29 होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल की छात्राओं ने सीबीएसई नॉर्थ जोन-2 योगासन चैंपियनशिप में पदक जीतकर सफलता हासिल की है। उन्होंने पारंपरिक टीम, एकल, और पेयर स्पर्धाओं में स्वर्ण, रजत, और कांस्य पदक जीते हैं तथा राष्ट्रीय योगासन प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया।
फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। सेक्टर-29 होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल की छात्राओं ने सीबीएसई नॉर्थ जोन-2 योगासन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक जीतकर गौरव बढ़ाया है। प्रतियोगिता 24 से 28 जुलाई तक रेवाड़ी में संपन्न कराई गई। खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय योगासन प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया है। अंडर-14 वर्ग में अंकिता, अर्पिता, आराध्या, ऋषिका एवं कृतिका ने पारंपरिक टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर प्रतियोगिता में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इसके अतिरिक्त अंकिता ने पारंपरिक एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक, ऋषिका एवं अर्पिता की जोड़ी ने रिदमिक पेयर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अंकिता एवं आराध्या की जोड़ी ने आर्टिस्टिक पेयर स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त किया।
वहीं आराध्या एवं अर्पिता ने पारंपरिक एकल स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किए। विद्यालय के निदेशक साकेत भाटिया ने सभी विजेता छात्राओं का स्वागत किया। प्रधानाचार्य अंशु टंडन ने कहा कि सीबीएसई नॉर्थ जोन-2 में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख सहित विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। योगासन कोच श्याम कुमार ने बताया कि विद्यालय की टीम ने राष्ट्रीय योगासन प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया है। यह प्रतियोगिता सितंबर माह में फरीदाबाद स्थित आशा ज्योति विद्यापीठ में आयोजित होगी। -----
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें