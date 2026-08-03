सेना के जवानों की कलाईयों पर सजेगी छात्राओं की राखी

मोतिहारी, हिप्र.। सीमा पर तैनात जवान रक्षाबंधन पर घर नहीं आ पाते, लेकिन इस बार घर का प्यार खुद चलकर उनके पास पहुंचा। रेल डाक सेवा के जरिए पहली बार जिले के स्कूली बच्चों ने 100 राखियां सेना के जवानों के लिए भेजीं। हर राखी के साथ एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा था । भैया, आप देश की रक्षा करो, हम आपके लिए दुआ करेंगे। रेल डाक सेवा यू मंडल मोतिहारी में सोमवार को एक निजी स्कूल के लगभग 200 विद्यार्थियों ने शैक्षणिक भ्रमण किया। रक्षाबंधन के अवसर पर लगभग सौ विद्यार्थियों ने भारतीय सेना के वीर जवानों के लिए स्पीड पोस्ट के माध्यम से राखियां भेजीं।

इस भावनात्मक पहल ने विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति, सेवा भावना तथा भारतीय डाक विभाग के प्रति विश्वास को और मजबूत किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने भारतीय डाक विभाग की कार्यप्रणाली को नजदीक से देखा तथा डाक सेवाओं की आधुनिक व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। रेल डाक सेवा के अधिकारियों व कर्मचारियों ने विद्यार्थियों को डाक लेखों की प्राप्ति, छंटाई (सॉर्टिंग), ट्रैकिंग तथा देश-विदेश के विभिन्न गंतव्यों के लिए डाक बैग तैयार कर प्रेषित किए जाने की संपूर्ण प्रक्रिया का प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों को यह भी बताया गया कि भारतीय डाक विभाग अत्यंत किफायती दरों पर विदेशों तक भी डाक सामग्री पहुंचाने की विश्वसनीय सेवा देती है। उप अभिलेख पदाधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि रेल डाक सेवा यू मंडल के अधीक्षक डॉ. आशुतोष आदित्य की पहल पर इस प्रकार का शैक्षणिक भ्रमण पहली बार आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों को भारतीय डाक विभाग की सेवाओं व उसकी महत्वपूर्ण भूमिका की व्यावहारिक जानकारी मिल सके। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन एवं समन्वय में अविनाश कुमार, मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव, इंडिया पोस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका रही।उन्होंने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का स्वागत करते हुए भारतीय डाक विभाग की विभिन्न सेवाओं, विशेषकर स्पीड पोस्ट, पार्सल एवं अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाओं की जानकारी दी। विद्यार्थियों को डाक विभाग से जुड़ने और इसकी सेवाओं का अधिकाधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे शैक्षणिक भ्रमण विद्यार्थियों को भारतीय डाक विभाग की कार्यप्रणाली को समझने का अवसर देता है। उनके मन में डाक सेवाओं के प्रति विश्वास व जागरूकता बढ़ाते हैं। विद्यालय के शिक्षकों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे भ्रमण विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन के साथ-साथ उन्हें सरकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली को समझने का अवसर देता हैं। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने भारतीय डाक विभाग की आधुनिक सेवाओं की प्रशंसा करते हुए इसे समाज को जोड़ने वाला सबसे विश्वसनीय संचार माध्यम बताया।