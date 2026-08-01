निजी स्कूल संचालकों ने संगठन मजबूत करने पर दिया जोर
ब्लॉक अध्यक्ष कमलजीत सैनीब्लॉक अध्यक्ष कमलजीत सैनीब्लॉक अध्यक्ष कमलजीत सैनीब्लॉक अध्यक्ष कमलजीत सैनीब्लॉक अध्यक्ष कमलजीत सैनीब्लॉक अध्यक्ष कमलजीत सैनी
सरसावा। मान्यता प्राप्त विद्यालय कल्याण संगठन की ब्लॉक इकाई की बैठक सरस्वती पब्लिक स्कूल, सौराना में हुई। इसमें निजी विद्यालय संचालकों ने संगठन की सदस्यता बढ़ाने और एकजुटता मजबूत करने का फैसला लिया। प्रदेशाध्यक्ष धर्मवीर राणा और जिलाध्यक्ष विनेश कुमार त्यागी ने शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यालयों के अधिकारों के लिए संगठित रहने की बात कही। सुनील शर्मा और कमलजीत सैनी ने नई शिक्षा नीति के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण व संस्कारयुक्त शिक्षा पर जोर दिया। अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष सुनील शर्मा ने की और संचालन मेघपाल सिंह ने किया। संजय चौहान, नीरज रोहिला, तरुण शर्मा और राकेश चौहान ने भी विचार रखे।
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