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स्कूली वैन पर पथराव और चालक की पिटाई मामले में तीन और गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ में चरक चौराहे पर एक स्कूली वैन पर कांवड़ियों ने पथराव किया और चालक को पीटा। इस मामले में पुलिस ने छह आरोपियों की पहचान की, जिनमें से एक को सोमवार को और तीन को बुधवार को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपियों को मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में पेश किया गया और जेल भेजा गया।

स्कूली वैन पर पथराव और चालक की पिटाई मामले में तीन और गिरफ्तार

लखनऊ, संवाददाता। चरक चौराहे पर स्कूली वैन पर पथराव और चालक को पीटने वाले छह कांवड़ियों को पुलिस ने चिह्नित किया था। मंगलवार को पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं पुलिस ने बुधवार को फरार चल रहे तीन और आरोपियों को चरक चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए चारों आरोपियों का मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश किया। वहां से सभी को जेल भेज दिया गया।डीसीपी कमलेश दीक्षित ने बताया कि बीते सोमवार को चरक चौराहे के पास एक स्कूली वैन से कुछ बच्चे स्कूल जा रहे थे। तभी चरक चौराहे पर चालक आमिर ने ब्रेक लगा दी।

जिससे पीछे आ रहे कांवड़ियों के भेष में बाइक सवार युवकों की बाइक टकरा गई। कहासुनी के बाद युवकों ने आमिर की पिटाई की, वैन पर पथराव कर शीशे तोड़ दिए। कांच के टुकड़े अंदर बैठे बच्चों पर गिरे। एसीपी शुभम कुमार ने बताया कि सीसीटीवी और वायरल वीडियो के आधार पर उन्नाव हसनगंज के छह युवकों को चिन्हित किए गए थे। मंगलवार को अनुज राजपूत को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। बुधवार को तीन आरोपियों को चरक चौराहे के पास से दबोच लिया गया। पकड़े गए आरोपी संदीप राजपूत,बृजेश राजपूत, नितिन और अनुज कुमार निवासी ग्राम मलझा पोस्ट धौरा थाना हसनगंज उन्नाव के है। पुलिस ने पकड़े गए चारों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

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