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स्कूल वैन पेड़ से टकराई, चालक समेत तीन छात्र घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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पीलीभीत में सुनगढ़ी थाना क्षेत्र में नत्था देवी इंटर कॉलेज की वैन सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वैन में लगभग 15 बच्चे थे और चालक ने पेड़ से टकरा जाने के कारण चार लोग घायल हुए। सभी को अस्पताल ले जाया गया और उनकी स्थिति सामान्य बताई गई। हादसे के पीछे चालक की लापरवाही मानी जा रही है।

स्कूल वैन पेड़ से टकराई, चालक समेत तीन छात्र घायल

पीलीभीत। सुनगढ़ी थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर नत्था देवी इंटर कॉलेज, रूपपुर कृपा की स्कूल वैन सड़क हादसे का शिकार हो गई। छुट्टी के बाद सांय करीब 3:30 बजे वैन में लगभग 15 बच्चों को लेकर चालक सर्वेश कुमार नवदिया दहला की ओर जा रहा था। आसाम चौराहा-बीसलपुर रोड से नवदिया दहला की तरफ मुड़ते समय चालक समय पर स्टीयरिंग नहीं मोड़ सका, जिससे वैन सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में चालक सर्वेश कुमार तथा नौ वर्षीय छात्र रतन, 14 वर्षीय अंकुल और 12 वर्षीय आदिल घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया।

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चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बताया कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई है और सभी की हालत सामान्य है। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण चालक की लापरवाही माना जा रहा है।

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