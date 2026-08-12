बीसलपुर के अमृताखास के स्कूल में गिरा टिनशेड, 40 बच्चे दबे
बीसलपुर में एक स्कूल के टिनशेड गिरने से 40 बच्चे दब गए। हादसे में 8 बच्चे और 2 शिक्षिकाएं घायल हो गए। घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। मामले में जांच समिति का गठन किया गया है।
बीसलपुर। मंगलवार को श्री बालकराम सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में पड़ी टिनशेड अचानक भर-भराकर गिर गई। घटना के दौरान टिनशेड के नीचे पढ़ाई कर रहे 40 बच्चे दब गए। हादसे में आठ बच्चे व दो शिक्षिकाएं घायल हो गईं। बमुश्किल बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एसडीएम व प्रभारी निरीक्षक ने विद्यालय समेत अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल लिया। अचानक हुए हादसे के बाद स्कूल परिसर में चीख-पुकार और अफरातफरी मच गई। मामले में तीन सदस्यीय समिति बनाकर जांच के आदेश दिए गए हैं। एबीएस को एसडीएम ने शिथिल पर्यवेक्षण पर नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है。
घटना का विवरण
बीसलपुर के गांव अमृता खास में विद्या भारती की जन शिक्षा समिति द्वारा संचलित श्री बालकराम सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में पढ़ाई चल रही थी। एक टिनशेड के नीचे कक्षा एक से कक्षा तीन तक के करीब 40 बच्चे बैठे हुए थे। लंच का समय होने के कारण बच्चे अपने टिफिन खोलने लगे थे। इसी दौरान करीब 11.20 बजे अचानक टिनशेड नीचे गिर पड़ा। शेड के नीचे मौजूद बच्चे और शिक्षिकाएं दब गए और मदद के लिए चीखने लगे। मदद के लिए तमाम ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। टिनशेड गिरने की आवाज सुनकर स्कूल में मौजूद स्टाफ और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। आनन-फानन में टिन और उसके मलबे को हटाकर बच्चों को बाहर निकाला गया।
घायलों की जानकारी
हादसे के घायलों में अमृता खास के सार्थक, साक्षी, उपासना, चंचल, दिव्यांश, अभय प्रताप सिंह, रितिक और यश हैं। घायल शिक्षिका चंचल व साक्षी, दिव्यांशी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। शेष बच्चों को अभिभावक अपने घरों को लेकर चले गए।
जांच के आदेश
एसडीएम नागेंद्र पांडे ने बताया कि स्कूल की मान्यता समेत अन्य बिंदुओं पर जांच के आदेश दिए हैं। बच्चे गंभीर नहीं है। उपचार के बाद सभी को घर भेज दिया गया।
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