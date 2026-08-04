किशोरी को अगवा करने में शिक्षक को चार साल की सजा

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। मीनापुर थाना क्षेत्र के एक गांव से 13 वर्षीया किशोरी को अगवा करने में कोचिंग शिक्षक कुश कुमार को कोर्ट ने चार वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। विशेष पाक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने सोमवार को यह सजा सुनाई।

किशोरी को अगवा कर ले गया था दिल्ली

किशोरी के पिता ने बीते 15 जून को मीनापुर थाने में एफआईआर कराई थी। कहा था कि 12 जून को वे पत्नी के साथ हॉस्पिटल गए थे। जब 13 जून को लौटे तो उनकी 13 वर्षीया पुत्री घर में नहीं मिली। बाद में पता चला कि कुश कुमार व उसके परिजनों ने उसकी पुत्री को अगवा किया है। कुश उसकी पुत्री को कोचिंग में पढ़ाता था। पुलिस ने 16 जून को कुश को गिरफ्तार व किशोरी को बगल के गांव के एक धार्मिक स्थल से बरामद कर लिया। कोर्ट के समक्ष बयान में किशोरी ने कहा कि 12 जून को वह घर में अकेली थी। उसी समय चार लोगों के साथ कुश उसके घर पहुंचा। रुमाल से उसका मुंह बंद कर चार चक्का गाड़ी में जबरन बैठाकर ले गया। उसे दिल्ली ले जाकर होटल में रखा। केस होने की जानकारी मिलने पर उसे बगल के गांव में एक धार्मिक स्थल पर लाया, जहां से पुलिस पहुंच गई। मामले में पुलिस ने 30 जून को कुश के विरुद्ध विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।