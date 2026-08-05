Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

छात्राओं से छेड़छाड़ प्रकरण में आरोपी शिक्षक को जेल भेजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
Follow us on Google News
share

विद्यालय में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। सहायक अध्यापक सुधाकर सिंह को निलंबित करने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच चल रही है और अधिकारियों ने निष्पक्षता से जांच करने के निर्देश दिए हैं। आरोपी की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं बताई गई है।

छात्राओं से छेड़छाड़ प्रकरण में आरोपी शिक्षक को जेल भेजा

स्कूल में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकतों पर निलंबित सहायक अध्यापक सुधाकर सिंह को पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सीओ किठौर का कहना है कि विवेचक को पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए हैं। गत 21 जुलाई को गढ़ रोड स्थित गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापक सुधाकर सिंह के खिलाफ छात्राओं से छेड़छाड़ करने का मामला प्रकाश में आया था। जिसकी वीडिया भी वायरल हुई थी। जिसमें स्कूल की छात्राएं शिक्षक पर गंभीर आरोप लगा रही थी। पूरे प्रकरण में छात्राओं के अभिभावकों, प्रधानाचार्य देवेश शर्मा व ग्राम प्रधान ने बीएसए सहित अन्य अधिकारियों से शिकायत की थी।

काफी दिन से मामले की जांच पड़ताल चल रही थी। जिसके बाद बीएसए ने मंगलवार को आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया था। वहीं मुंडाली पुलिस ने एसएसपी अविनाश पांडे के निर्देशों के बाद शिक्षक के खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था। थाना प्रभारी देवेन्द्र कुमार मिश्र का कहना है कि आरोपी शिक्षक सुधार सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।पुलिस की अब तक की जांच में सामने आया है कि आरोपी शिक्षक सुधाकर सिंह की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जिसका उपचार भी चल रहा है। वहीं ग्रामीणों ने भी बताया है कि प्रधानाचार्या देवेन्द्र शर्मा से उसका विवाद हो गया था। जिसके बाद दिन ब दिन स्थिति बिगड़ती चली गई। सीओ किठौर सौम्या अस्थाना का कहना है कि प्रत्येक पहलू की गंभीरता और निष्पक्षता से विवेचक को जांच के आदेश दिए हैं। जांच के दौरान जो भी साक्ष्य आएंगे। उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pocso Act Meerut Latest News Meerut News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।