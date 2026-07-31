तकिया मंदिर पहुंचे शिशु वाटिका के नन्हे विद्यार्थी, भजन-कीर्तन से गूंजा परिसर
आरएसआरडी सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के शिशु वाटिका के विद्यार्थियों ने भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों को समझने के लिए तकिया मंदिर का भ्रमण किया। उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए। इस दौरान वैदिक मंत्र, भजन-कीर्तन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया।
पूरनपुर। आरएसआरडी सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की शिशु वाटिका के विद्यार्थियों ने भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों से परिचित होने के लिए तकिया मंदिर का भ्रमण किया। इस दौरान बच्चों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए। वैदिक मंत्रोच्चार, भजन-कीर्तन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा। विद्यालय से भ्रमण दल को प्रबंधक हर्ष गुप्ता और प्रधानाचार्य सौरभ वार्ष्णेय ने रवाना किया। मंदिर पहुंचने के बाद विद्यार्थियों ने विधि-विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक किया और मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए। इसके बाद बच्चों ने सस्वर वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। भजन-कीर्तन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया।
बच्चों की अनुशासित प्रस्तुतियों ने मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित किया। मंदिर के गुरुजी महंत सूरज गिरी ने विद्यार्थियों को आशीर्वाद देते हुए धर्म, संस्कृति और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। प्रधानाचार्य सौरभ वार्ष्णेय ने कहा कि इस तरह के शैक्षिक और आध्यात्मिक भ्रमण से बच्चों को भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों को समझने का अवसर मिलता है। इससे अनुशासन और आध्यात्मिक चेतना के विकास में भी मदद मिलती है।
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