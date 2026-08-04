कुकिंग कॉस्ट नहीं मिलने से जिले के कई स्कूलों में मध्याह्न भोजन बंद, बच्चों पर असर

बोकारो, प्रतिनिधि। जिले के दर्जनों सरकारी विद्यालयों में पिछले चार माह से कुकिंग कॉस्ट की राशि नहीं मिलने के कारण मध्याह्न भोजन योजना बंदी के कगार पर पहुंच गई है। कई विद्यालयों में रसोईघर पर ताला लटक गया है और बच्चों को भोजन नहीं मिल पा रहा है। इससे छात्र-छात्राओं और अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। विद्यालयों के प्रभारी प्रधानाध्यापकों के अनुसार सरकार की ओर से अप्रैल माह के बाद से मध्याह्न भोजन संचालन के लिए कुकिंग कॉस्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है। शुरुआती दिनों में दुकानदारों से उधार खाद्यान्न और अन्य सामग्री लेकर किसी तरह व्यवस्था चलाई गई, लेकिन लंबे समय तक भुगतान नहीं होने के कारण अब दुकानदारों ने भी सामान देने से इनकार कर दिया है। चास प्रखंड के 14 सरकारी विद्यालयों में स्थिति सबसे अधिक गंभीर है।

विद्यालयों की स्थिति

इनमें प्राथमिक विद्यालय चास, प्राथमिक विद्यालय तेलीडीह, उत्क्रमित मध्य विद्यालय वास्तेजी, प्राथमिक विद्यालय कुमारदागा बालिका, प्राथमिक विद्यालय रेलवे कॉलोनी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय पोखन्ना, मधुनिया, भंडरो, बेलुंजा, नव प्राथमिक विद्यालय भुइयांडीह, काठबाजरा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिवनडीह हिंदी तथा प्राथमिक विद्यालय तेलमटिया शामिल हैं। इन विद्यालयों में 1 अगस्त से मध्याह्न भोजन योजना ठप हो गई है। प्राथमिक विद्यालय चास के प्रभारी ने बताया कि पिछले चार दिनों से बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं दिया जा सका है। भोजन नहीं मिलने के कारण कई बच्चे दोपहर में घर जाकर खाना खाने को मजबूर हैं। जिला शिक्षा अधीक्षक डॉ. अतुल कुमार चौबे ने कहा कि कुकिंग कॉस्ट की राशि नहीं मिलने के कारण कई विद्यालयों में मध्याह्न भोजन प्रभावित हुआ है। राशि प्राप्त होते ही योजना को पुनः शुरू कराया जाएगा। फिलहाल विद्यालय प्रभारियों को अपने स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है।