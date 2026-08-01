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करौं : काशीनाथ दास अध्यक्ष व सुनीता देवी उपाध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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समग्र शिक्षा परियोजना के तहत देवघर जिले में विभिन्न विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया। जांत विद्यालय में काशीनाथ दास को अध्यक्ष और सुनीता देवी को उपाध्यक्ष चुना गया है। अब प्रबंधन समिति का कार्यकाल दो वर्ष होगा। नए अध्यक्ष और सचिव को बैंक खाता जल्दी खोलने का निर्देश दिया गया है।

करौं : काशीनाथ दास अध्यक्ष व सुनीता देवी उपाध्यक्ष

करौं, प्रतिनिधि। समग्र शिक्षा परियोजना रांची के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधीक्षक देवघर के आदेश पर प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया जा रहा है l इसी क्रम में शुक्रवार को प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय जांत विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया। अध्यक्ष काशीनाथ दास, उपाध्यक्ष सुनीता देवी का सर्वसम्मति से चयन किया गया। प्रबंधन समिति का कार्यकाल दो वर्षों का होगा। इसके पूर्व में कार्यकाल तीन वर्ष का होता था। उसे घटाकर 2 वर्ष कर दिया गया है l पुनर्गठित नई समिति को निर्देश दिया गया है कि जल्द बैंक में नए अध्यक्ष व सचिव का खाता खुलवाने का काम करें, ताकि किसी प्रकार की निकासी नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष द्वारा की जा सके।

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बताया गया की खाता खोलने में देर नहीं करें। समय पर खाता खुलवा लें। मौके पर संकुल साधन सेवी सिरसा आनंद प्रकाश सिंह, शिक्षक सुबोध कुमार मंडल, सहायक अध्यापक शंकर मंडल की देखरेख में चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। चुनाव पूर्ण होने की सूचना प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी अमिताभ झा को दे दिया गया।

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