पी एम श्री कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित
धालभूमगढ़ में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की प्रबंधन समिति की बैठक पूर्व अध्यक्ष बैद्यनाथ सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अभिभावकों ने सुनील कुमार मुंडा को अध्यक्ष और ज्योसना नामाता को उपाध्यक्ष चुना। विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता और विकास पर जोर दिया गया।
धालभूमगढ़। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा जारी विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देशों 2026 एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में 2 वर्ष के लिए पी एम श्री कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय धालभूमगढ़ मे विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक पूर्व अध्यक्ष बैद्यनाथ सोरेन की अध्यक्षता में की गई। बैठक में जिला प्रभारी बिंदु झा एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के राज्य स्तरीय समन्वयक श्रवण कुमार तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जिला प्रभारी उपस्थित थे । बैठक में लगभग 250 अभिभावक भी उपस्थित हुए थे। उपस्थित अभिभावकों ने भारी मतो से सुनील कुमार मुंडा को अध्यक्ष एवं ज्योसना नामाता को उपाअध्यक्ष के लिए चयन किया।
बैठक में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में जानकारी दी गई । नवनिर्वाचित पदाधिकारी को पुष्प गुछ देकर सम्मानित किया गया। पदाधिकारी ने विद्यालय के शैक्षणिक माहौल में ,विद्यालय के विकास में, बच्चों की उपस्थिति में, तथा विद्यालय में स्वस्थ एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर देने की बात कही । अभिभावक, शिक्षक की मदद से विद्यालय में विकास का काम करने का आशवासन दिया।
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